Uroczystości w Gietrzwałdzie  

Już w sobotę, dzień przed głównymi uroczystościami, do sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej przybyły tysiące wiernych. - Jestem tu co roku. Przyjeżdżamy całą rodziną z Gdańska. Klękamy przed Matką Bożą, dziękując za miniony rok, za pokój w sercu, choć problemów jest wiele. Ona nas prowadzi, trzyma za ręce. Zostajemy do niedzieli. To taka nasza mała pielgrzymka - wyznaje pani Irena.

W sobotę wierni mogli uczestniczyć w Mszy św. połączonej z nieszporami ku czci Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, której przewodniczył bp Janusz Ostrowski, biskup pomocniczy archidiecezji warmińskiej. O 21.00 przy kaplicy objawień odmówiono Różaniec i odśpiewano Apel Maryjny. Czuwanie modlitewne zakończyła Msza w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.

Niedzielne główne uroczystości rozpoczęła modlitwa różańcowa. W tym czasie do sanktuarium przybywały kolejne pielgrzymki piesze. - Wzruszam się, kiedy wchodzą do kościoła. Od świtu w drodze, rano chłodno jeszcze. Ale dziś pogoda piękna, jakby sam Bóg obdarował nas słońcem. Takim słońcem jest dla mnie w życiu i Matka Boża. Jej światło oświeca mi drogę do Jezusa. Dziś, choć zmęczona fizycznie, czuję ogromną radość w sercu - mówi pani Jolanta. - Przyszliśmy całą rodziną do naszej Matki. Bo gdzież mamy przyjść, jak nie od Niej? Zawierzamy się za Jej wstawiennictwem Bogu Ojcu. Tego też pragniemy uczyć nasze dzieci - podkreśla pan Mariusz.

Według szacunków, w tegorocznych pielgrzymkach pieszych uczestniczyło ok. 5 tys. osób.

Głównej Mszy św. przy źródełku przewodniczył bp Kamiński, ordynariusz warszawsko-praski. Pielgrzymów przywitał abp Józef Górzyński, metropolita warmiński. - Witam was wszystkich. Jak co roku, spotykamy się na gietrzwałdzkim odpuście, aby świętować narodzenie Pani Gietrzwałdzkiej. Za Jej pośrednictwem przedkładamy nasze intencje dziękczynno-błagalne - za naszą ojczyznę, Kościół powszechny i warmińską diecezję. Wśród upragnionych darów pozostaje dar pokoju dla Ukrainy. Oby spłynął pokój obficie na wszystkich. Dołączamy także dziękczynienie za nasze plony. Przez ręce Maryi składamy dziś te intencje Bogu. Przeżywamy także, w łączności duchowej z uczestnikami, beatyfikację rodziny Ulmów w Markowej - mówił na wstępie Eucharystii metropolita warmiński.

Na wstępie homilii także bp Kamiński podkreślił, że w tę niedzielę trwają również uroczystości na Podkarpaciu, gdzie odbywa się beatyfikacja Wiktorii i Józefa oraz siódemki ich dzieci. W diecezji warszawsko-praskiej wielu pielgrzymów przybyło do polskiego Loretto nad Bugiem, do sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej i do grobu błogosławionego ks. Ignacego Kłopotowskiego. - Choćby tylko te trzy wydarzenia natury religijnej mówią nam, jak wielka jest w sercach ludzkich potrzeba, wprost łaknienie bliskości z Bogiem i drugim człowiekiem poprzez spotkanie na modlitwie - mówił duszpasterz.

Przypomniał, że tu, na warmińskiej ziemi, na zapytanie wizjonerek Justyny Szafryńskiej i Barbary Samulowskiej: "Kto Ty jesteś?", Matka Boża odpowiedziała: "Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta" i zaraz potem prosiła: "Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali Różaniec!".

Przypominał, że Bóg rozmiłował się w tym, co pokorne, małe, po ludzku nieporadne, a pysznym i zarozumiałym się sprzeciwia. - Od razu przychodzi nam na myśl nasza Matka, pokorna Służebnica, tak że lepiej rozumiemy, dlaczego wybrał w Gietrzwałdzie nastoletnie, pokorne i ciche dziewczęta Justynę i Barbarę. Patrzmy wszyscy, dzieci dzisiejszego świata, szczególnie ci, którzy jesteście syci, pewni siebie, beztrosko odsuwający Boga na margines życia osobistego i wspólnotowego: "Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje" - powie św. Piotr, apostoł (por. 1 P 1,1) - cytował biskup warszawsko-praski.

Akcentował, że ci, którzy miłują Boga, będą pełni pokoju. Bóg wysłucha ich próśb, odpowie na ich pragnienia, uleczy skołatane serca, sprawi, że to, co wydaje się niemożliwe po ludzku, stanie się rzeczywistością niosącą dobre owoce. - Miłować Boga to czynić Jego wolę - podkreślił kaznodzieja.

- Wśród zadań, z którymi musimy się zmierzyć, to największe wyzwanie czeka nas przy odbudowie wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Rodzina, uformowana na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu, spełni wszelkie oczekiwania dotyczące człowieka także w innych dziedzinach życia. Dzisiaj zyskaliśmy wyjątkowego sojusznika dla spraw rodzinnych. To błogosławiona rodzina Ulmów. Małżonkowie Wiktoria i Józef wraz ze swoimi dziećmi stają się sprzymierzeńcami każdego, kto pragnie kształtować swoje życie w myśl Bożego wezwania: "Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty" - mówił bp Kamiński.

Kolejnym wielkim zadaniem, które wskazał biskup, jest potrzeba ratowania właściwego oblicza życia społecznego. - To upadająca kultura życia codziennego, politycznego, społecznego, zachowania się w miejscach publicznych, wulgaryzm w słownictwie, brak dbałości o przyrodę, o poszanowanie mienia społecznego. Mówmy o tym i zachęcajmy się wzajemnie do zmiany oblicza naszej codzienności. Matka Boża, objawiająca się w Gietrzwałdzie, uczyniła to w czasach naszego upadku i klęski narodowej. Jakimi jesteśmy uczniami, że ciągle popełniamy te same, a może i gorsze błędy?! - akcentował kaznodzieja.

- Przeczysta Dziewico, Matko Boża i Pani Gietrzwałdzka, bądź pochwalona, łaski pełna Królowo nieba i ziemi. Oto my, Twoi synowie i córki, stajemy przed Tobą z naszymi kłopotami i zmartwieniami. Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo jesteśmy słabi. Do kogóż jednak pójdziemy, jeśli nie do Ciebie, naszej Matki? Ty nas najlepiej rozumiesz, wysłuchasz i dopomożesz. Ty przecież nieustannie wstawiasz się za nami u Twego Syna, wypraszasz nam Jego przebaczenie i potrzebne łaski. A zatem do Ciebie, o Pani Gietrzwałdzka, uciekamy się w niedolach, prosząc pokornie, abyś raczyła wstawiać się za nami u Twego Syna Jezusa Chrystusa. Racz przeto przyjąć nasz prośby. Wstawiaj się za nami u Boga, abyśmy mogli otrzymać to, czego tak bardzo pragniemy. Uproś nam łaskę wytrwania w wierności Chrystusowi i dobrym postanowieniom - zakończył homilię bp Kamiński.

Podczas Mszy św. biskup warszawsko-praski poświęcił ziarna, tegoroczne plony z warmińskich pól. Zawierzył archidiecezję i Polskę Maryi Gietrzwałdzkiej.