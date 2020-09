Pszów. Odpust w czasie pandemii bez tłoku  

Zapewne po raz pierwszy w historii sanktuarium w Pszowie na odpuście nie było tłoczno - ani w bazylice, ani w cieniu drzew na zewnątrz. A jednak Mama znów delikatnie uśmiechała się do tych, którzy przyszli, oraz do tych, którzy łączyli się z Nią duchowo. Suma odpustowa 13 września 2020 roku była transmitowana przez Radio eM 107,6 fm oraz w internetowych serwisach YouTube i Facebook.

Zebrani przed obrazem Matki Bożej Uśmiechniętej modlili się m.in. za zarażonych koronawirusem oraz o ustanie pandemii.

Przyjmij uśmiech

Arcybiskup katowicki Wiktor Skworc nawiązał do aktualnych problemów górnictwa i planów rządu, dotyczących tej branży. - Na horyzoncie roku 2040 widać, że możemy się spodziewać zamknięcia tego etapu na Górnym Śląsku. Wy to w Pszowie dobrze rozumiecie, co znaczy, kiedy zamyka się kopalnię, kiedy umiera ta matka-żywicielka, co to znaczy dla mieszkańców i dla miasta - powiedział.

Chodziło mu o zlikwidowaną już kopalnię Anna, która była kiedyś absolutnie największym zakładem i pracodawcą w mieście. Arcybiskup zaapelował o modlitwę za wstawiennictwem Matki Bożej, "żeby te trudne problemy były rozwiązywane w duchu sprawiedliwości i miłości społecznej".

- Przychodzimy do Matki Bożej w Pszowie po uśmiech. Otrzymujemy go w darze od Matki Bożej. Jeśli go przyjmujemy, to jest także wyrazem ufności względem Bożej opatrzności, względem Pana Boga. Ufamy skutecznej pomocy i wstawiennictwu naszej Matki - powiedział.

Rodzice zdali egzamin

Arcybiskup powiedział też, że losy wiary rozstrzygają się dzisiaj w rodzinach. - Rodzina to jest pierwsze środowisko, które katechizuje, ewangelizuje. Dlatego zawsze z radością dostrzegam osoby, które przybywają do kościoła we wspólnotach rodzinnych. Rodzice, bardzo wam dziękuję, że prowadzicie wasze dzieci do świątyni! Że uczycie modlitwy. To jest fundament - mówił. - Myślę, że czas izolacji, kwarantanny uświadomił nam, jak ważna jest rodzina, która staje się domowym Kościołem. Zdaliście egzamin w tym czasie. Dlatego bądźcie, kochani rodzice, pierwszymi katechetami waszych dzieci - zachęcał.

W czasie homilii biskup pomocniczy Adam Wodarczyk przypomniał słynne pytanie Stalina "Ile papież ma dywizji?". Zwrócił uwagę, że wbrew takim powierzchownym ocenom, Kościół dysponuje nie tylko silną, ale i skuteczną bronią.

