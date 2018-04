Świat z perspektywy rodziny

Program papieskiej wizyty w Irlandii nie jest jeszcze ostateczny – powiedział abp Diarmuid Martin zapytany, czy są jeszcze szansę na przyjazd Franciszka do Irlandii Północnej. Stolica Apostolska podała na razie, że Ojciec Święty spędzi na Zielonej Wyspie dwa dni i ograniczy swój pobyt do Dublina, gdzie odbędzie się Światowe Spotkanie Rodzin. Abp Martin jest jego gospodarzem. Zapewnia, że będzie to wydarzenie na dużą skalę. Jako organizatorowi zależy mu, by skupiono się na realnej sytuacji rodziny.

“Jedną ze spraw, którą chcielibyśmy poruszyć na tym spotkaniu, jest kwestia: rodzina a gospodarka. Chcemy zobaczyć, jak są ze sobą powiązane – powiedział Radiu Watykańskiemu metropolita Dublina. – Ludzie często mówią o rodzinie w sposób dość abstrakcyjny, a nawet ideologiczny. Ale za wieloma współczesnymi problemami kryje się właśnie rodzina. Jestem arcybiskupem dużego miasta. Borykamy się z problemami nowego ubóstwa, bezdomnością. W Irlandii mamy na przykład 3 tys. bezdomnych dzieci. Dalej problemy, które wynikają z rozbicia rodziny. Prowadzi to niekiedy do prawdziwych tragedii. Wszystko to są problemy rodzin. Musimy to dostrzec. Rodzina jest obecna wszędzie, w różnych obszarach życia społecznego. Nie możemy się zwalniać z odpowiedzialności, która na nas spoczywa. Dotyczy to również Kościoła. Mówimy na przykład, że rodzice są pierwszymi wychowawcami swych dzieci. Katolickie szkoły muszą to sobie lepiej uświadomić”.