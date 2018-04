Spalam się

Wychowałem się na krakowskim Podgórzu. Sporo czasu spędzałem na ulicy. To była naturalna ucieczka. Miałem bardzo niską samoocenę, nie myślałem o sobie dobrze. Potwierdzenia swojej wartości szukałem wśród kumpli na ulicy.

Bardzo wcześnie zacząłem palić, a w wieku dziesięciu lat zetknąłem się z pornografią. Pamiętam, jak z kolegami dorwaliśmy jakieś pisemko i oglądaliśmy je pod drzewem. Wiesz, co to oznaczało dla takiego dzieciaka? Gdy miałem dwanaście lat, dorwałem się do internetu i… przepadłem. Wszedłem po uszy w bagno nieczystości. Uzależniłem się. Nie walczyłem z tym, myślałem, że to normalne. Dopiero katecheta w gimnazjum powiedział mi, że jest to grzech. Świetny facet: nie bombardował nas hasłami o moralności. Graliśmy w piłkarzyki, a on od czasu do czasu opowiadał o miłości Boga. To były ziarna, które wpadały głęboko w pamięć.

Zaproponował mi wyjazd z grupą młodych. Nie użył słowa „rekolekcje”, ale „wyjazd za miasto”. „By palić ognisko, nie muszę wyjeżdżać z Krakowa” – rzuciłem. „Po za tym nie mam kasy”. Powiedział, że będzie się modlił, by pieniądze się znalazły. I… znalazły się. Poszedłem z tatą do second handu i w kurtce znalazłem 500 koron norweskich. To było 250 złotych. Miałem kasę na wyjazd. (śmiech) Pojechałem do Dursztyna i tam usłyszałem o miłości Boga.

Był to wyjazd organizowany przez młodzieżowy klub środowiskowy Grupka, prowadzony przez Pawła Zegartowskiego i gromadzący młodych, którzy przez talenty i pasje zarażają innych kreatywnością i opowiadają o Bogu. Znajdziesz tam i żonglerów, i aktorów. Byłem wiernym fanem rapu, ale przez myśl mi nie przeszło, że będę kiedyś na scenie.

Przychodziłem do wspólnoty przez całe gimnazjum po to, by… jeść. (śmiech) Między chipsem a batonikiem słyszałem o tym, że Bóg mnie kocha. Nastawiłem się jednak bardziej na fajnych ludzi i atmosferę niż na Boga. Żyłem zanurzony w grzechu. Jako szesnastolatek poznałem dziewczynę. Powiedziałem jej, że największym wyrazem miłości jest seks, i poszliśmy do łóżka. Okradałem babcię, by mieć pieniądze na antykoncepcję. Piłem, paliłem trawę. Żyłem w totalnym kłamstwie. Kiedyś powiedziałem Bogu: „Mam plan na swoje życie. Odwal się”. Raz chciałem się ogarnąć i poszedłem do spowiedzi, ale nie dostałem rozgrzeszenia. To dobrze, bo nie miałem motywacji, by zerwać z grzechem. Moje zmagania przypominały walkę z wiatrakami. Zdarzało się, że szedłem ulicą i ryczałem jak bóbr. Płakałem, bo docierało do mnie, w jakim bagnie żyję. Kiedyś wieczorem desperacko waliłem w drzwi kościoła. Nikt mi nie otworzył, bo było po 21.