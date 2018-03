Kongres potrwa od Niedzieli Palmowej do Niedzieli Wielkanocnej i dla wielu młodych będzie stanowił okazję przeżycia Wielkiego Tygodnia z Ojcem Świętym. W tym roku odbędzie się po raz 50., stąd specjalne papieskie przesłanie na to jubileuszowe spotkanie.

„Pytajcie się często, co Jezus zrobiłby na moim miejscu? Co mogę zrobić, by coraz bardziej się do Niego upodobnić i nieść Go innym” – zachęca Papież młodych. Jako narzędzia na tej drodze wskazuje im modlitwę i sakramenty. Przypomina zarazem, że Boga znajduje się w wydarzeniach codziennego życia, a także w spotkaniach z ludźmi, szczególnie tymi zapomnianymi przez świat. Franciszek wzywa młodych, by z Chrystusem odważnie budowali lepszą przyszłość.

Jako przykład od naśladowania daje im Jana, umiłowanego ucznia Jezusa. „On pomoże wam rozpoznać Jezusa wkraczającego w wasze życie i pójść z Nim z odwagą i radością” – podkreśla Papież w swym przesłaniu na jubileuszowy kongres UNIV. Przypomina zarazem, że to doroczne spotkanie młodych ludzi pochodzących z różnych środowisk i kultur służy wzrastaniu w wierze i chrześcijańskim zaangażowaniu.