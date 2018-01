Powstała Fundacja im. Heleny Kmieć

To inicjatywa fundacji jej imienia, która powstała dla upamiętnienia Heleny i kontynuacji jej misyjnej drogi.

Wśród pierwszych stypendystów Fundacji im. Heleny Kmieć jest podopieczna sióstr służebniczek dębickich w Cochabambie, gdzie rok temu zginęła wolontariuszka. Poza tym fundacja planuje objąć opieką projekt przywrócenia edukacji na wyspie Deepie w Zambii, w której posługuje ks. Paweł Fiącek SDS, dawny szef Wolontariatu Misyjnego Salvator, związany z tą młodzieżową organizacją w czasach, gdy Helena była najbardziej zaangażowana w jej działalność.

„Ksiądz ma parafię w buszu, a jedna z podstacji zlokalizowana jest na wyspie, gdzie nie ma żadnej szkoły. To dotyczy ok. 80 dzieci, które nie mają żadnego dostępu do edukacji. Powstała inicjatywa, by zorganizować tam placówkę z nauczycielem i dostarczyć potrzebne materiały” – tłumaczy Marta Trawińska z Fundacji im. Heleny Kmieć.

Trzecim adresem, pod który trafią stypendia, są Filipiny. Fundacja nawiązała współpracę z tamtejszą organizacją „Puso sa Puso”(Serce dla serca) zajmującą się dziećmi w slumsach Manili. Za jej pośrednictwem kilkoro uczniów otrzyma stypendia z Polski.

Pierwsze środki finansowe potrzebne do uruchomienia programu stypendialnego zbierane będą podczas obchodów 1. rocznicy śmierci Heleny, 24 stycznia w kościele św. Anny w Warszawie.

„Chodzi nam o to, by dobro, które Helenka wnosiła przez całe swoje życie, było kontynuowane” – tłumaczy Marta Trawińska.

Fundacja im. Heleny Kmieć została założona przy współpracy Polskiej Prowincji Salwatorianów, rodziny oraz wszystkich ludzi dobrej woli które pragną kontynuować jej dzieło poprzez wsparcie materialne i modlitewne.

Za główną misję postawiła sobie wszechstronne wsparcie placówek misyjnych w opiece nad dziećmi i młodzieżą w krajach misyjnych, które zmagają się z wieloma problemami, takimi jak bieda, bezdomność, choroby czy brak edukacji.

Fundacja prowadzi stronę internetową poświęconą Helenie Kmieć. Pod adresem www.helenakmiec.pl można znaleźć informacje o tym, jak włączyć się w dzieło upamiętnienia tragicznie zmarłej wolontariuszki. Znajduje się tam również mapa modlitwy, która przynosi informacje, gdzie odbywają się nabożeństwa w intencji Helenki. Z mapy wynika, że w Cochabambie, gdzie zginęła Helena Kmieć oraz w Zambii, gdzie pracowała jako wolontariuszka, każdego 24 dnia miesiąca odprawiane są Msze św. Modlitwy w jej intencji odbywają się również w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini podczas czuwań fatimskich.

Fundacja zbiera fotografie i filmy związane z Helenką. Materiały te umieszczane są na stronie internetowej. Celem organizacji jest także promowanie osoby i charyzmatu Helenki w mediach oraz poprzez świadectwa osób z nią związanych i tworzenie zaplecza informacyjnego związanego ze spotkaniami, czuwaniami i Mszami świętymi w intencji Helenki.

Helena Kmieć do Wolontariatu Misyjnego Salvator w Trzebini wstąpiła w 2012 r. Od początku mocno angażowała się w działalność wspólnoty. Posługiwała na placówkach misyjnych w Rumunii, na Węgrzech i w Zambii. Działała również w Duszpasterstwie Akademickim w Gliwicach, śpiewała w Chórze Akademickim Politechniki Śląskiej. Angażowała się w pomoc dzieciom w nauce w świetlicy Caritas i działalność Katolickiego Związku Akademickiego w Gliwicach.

W lipcu 2016 r. pełniła funkcję koordynatorki Światowych Dni Młodzieży w rodzinnej parafii.8 stycznia 2017 r. rozpoczęła posługę z ramienia Wolontariatu Misyjnego Salvator jako wolontariuszka misyjna w Boliwii, z zamiarem półrocznej pomocy Siostrom Służebniczkom Dębickim w prowadzonej przez nie ochronce dla dzieci w Cochabamba, gdzie została zamordowana 24 stycznia 2017 r.