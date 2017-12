Papież chce zreformować Kurię Rzymską

Ojciec Święty chce zreformować Kurię Rzymską. Jak w każdej ludzkiej instytucji wiele w niej można jeszcze ulepszyć – uważa kard. Oswald Gracias. Indyjski hierarcha jest jednym z członków Rady Kardynałów, z którą Franciszek konsultuje wprowadzane w Watykanie reformy. Główną okazją do spotkania Papieża z kierownictwem urzędów Stolicy Apostolskiej są doroczne życzenia bożonarodzeniowe. Tegoroczne przewidziane jest na jutro.

O przebiegu watykańskich reform mówi kard. Oswald Gracias.

„Na początku działalności naszej rady miałem trochę obawy, bo nasza praca nie przynosiła żadnych efektów. W tym czasie poznawaliśmy się tylko nawzajem i integrowali jako ciało doradcze Ojca Świętego. Wiedzieliśmy, że to on ma podejmować decyzje. Ale teraz jestem już zadowolony, widzę, jak wiele zrobiliśmy. Jeśli przypomnimy sobie na przykład ubiegłoroczne przemówienie Papieża do Kurii Rzymskiej, to niemal całe przemówienie było relacją z tego, co zrobił, kierując się naszymi radami. Przedstawił 95 proc. z tego co uczyniliśmy: wszystkie te reformy, nowe dykasterie, przekształcenia istniejących już urzędów. Główną naszą ideą jest to, aby Kuria rzeczywiście służyła Ojcu Świętemu i biskupom lokalnym” – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Gracias.

Kard. Gracias przypomniał, że każdy z członków rady stara się przedstawiać punkt widzenia innego kontynentu. On sam jako arcybiskup Bombaju wypowiada się z perspektywy azjatyckiej. Natomiast europejskie podejście do reformy referuje kard. Reinhard Marx z Niemiec.