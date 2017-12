Abp Pizzaballa: decyzja Trumpa spowoduje wzrost nienawiści i przemocy

W wypowiedzi dla agencji ANSA włoski franciszkanin oświadczył, iż nadal jest przekonany, że Jerozolima „może być symbolem dwóch narodów”, palestyńskiego i izraelskiego. Inicjatywa Donalda Trumpa spowoduje jego zdaniem „wzrost nienawiści, przemocy i cierpienia tak w Jerozolimie, jak i w całej Ziemi Świętej”.

Hierarcha uważa, że rację ma papież Franciszek, apelując o zachowanie status quo, „to znaczy relacji trzech społeczności religijnych w klimacie wolności wiary”.

„Jerozolima stanowi coś jedynego w swoim rodzaju w dziedzictwie wszystkich religii, ale również tych, którzy nie wyznają żadnej z nich - oświadczył abp Pizzaballa. - Nie jest to zresztą jedynie kwestia religii: miasto stanowi też dziedzictwo kulturowe, a to należy do całej ludzkości" - dodał.

Zdaniem hierarchy kwestia Jerozolimy nie może sprowadzać się do dyskusji terytorialnej ani do sporów na temat przynależności. "Deklaracje na temat Jerozolimy, jakiekolwiek by one nie były, są istotne i odwołują się do odmiennych zasad i ocen, dotyczą bowiem niewiarygodnych symboli i wrażliwości. Zapuszczanie się w ten teren bez spokojnej analizy, to dolewanie oliwy do ognia” - powiedział abp Pizzaballa. Wyraził przy tym nadzieję,że ogień ten nie zapłonie, także dlatego, że wszyscy zmęczeni są przemocą.

"Jerozolima to odkryty nerw i trudno pojąć, jakie mogą być konsekwencje pospiesznych inicjatyw” - oświadczył franciszkanin.