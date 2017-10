Jak zwalczyć zło?

Mówi kierujący tym ośrodkiem niemiecki jezuita Hans Zollner:

„Jest to kongres, który gromadzi ekspertów z całego świata, reprezentujących różne środowiska włączające się w pracę na tym terenie: rządy, siły porządkowe, spółki prowadzące media społecznościowe, takie jak Facebook, Snapchat, Google czy Microsoft. Mamy tu najlepszych naukowców na tym polu z wielu dziedzin: psychiatrii, socjologii, psychologii itd. Są również przedstawiciele wielkich organizacji międzynarodowych, np. UNICEF-u, jak też różnych religii. Jest więc sposobność, by zasiedli przy stole razem czy też w grupach roboczych, w których mogą się poznać, zaznajomić się lepiej z pracą każdego z nich, a wreszcie pomóc nam i pomóc sobie nawzajem nie tylko w zrozumieniu, ale także w zwalczaniu tego zła, które szerzy się naprawdę do potęgi na całym świecie. Na zakończenie obrad chcemy wypracować deklarację, która zostanie przyjęta przez wszystkich uczestników, a następnie przekazana Ojcu Świętemu. Przedstawi się w niej konkretne punkty, którymi zamierzamy się kierować w dalszej pracy” – powiedział o. Zollner.

W rzymskim kongresie bierze też udział o. Federico Lombardi. Włoski jezuita, który był przez wiele lat dyrektorem papieskiej rozgłośni i rzecznikiem prasowym Stolicy Apostolskiej, jest konsultantem Centrum Ochrony Dziecka przy Uniwersytecie Gregoriańskim. W wypowiedzi dla Radia Watykańskiego o. Lombardi zwrócił uwagę na zawrotny rozwój świata cyfrowego.

„Każdego roku dziesiątki milionów nowych użytkowników włączają się do sieci, z czego ogromna część to niepełnoletni, którzy swobodnie nawigują i znajdują w sieci nieskończoną różnorodność rzeczy, z których liczne są negatywne, zwłaszcza gdy chodzi o rozwój młodych, ich tożsamość seksualną i zagrażające im niebezpieczeństwa. Istnieją bowiem formy wabienia czy przemocy za pośrednictwem Internetu. Stąd idea zwołania kongresu wszechstronnego co do kompetencji czy pochodzenia uczestników, by starać się zebrać razem siły i podejść do tego zjawiska w globalnej perspektywie. Chciałbym jednak być bardzo realistyczny i pokorny: tę pracę musimy prowadzić razem. Kościół nie uważa się za światowego lidera, ale również z doświadczeniem, jakie przeszedł, z cierpieniem, jakiego doznał na tym polu, ze świadomością, jaką rozbudził, gdy chodzi o ochronę nieletnich, rzeczywiście czuje się powołany i pragnie współpracować ze wszystkimi ludźmi dobrej woli i sumiennymi w dzisiejszym świecie, którzy chcą się zaangażować w tej dziedzinie. Wszyscy razem” – dodał o. Lombardi.

