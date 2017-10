W spotkaniu, zatytułowanym „Godność dziecka w świecie cyfrowym”, wezmą udział m. in. przedstawiciele takich gigantów internetowych, jak Microsoft, Facebook i Google, a także delegaci świata akademickiego, sił porządkowych, organizacji pozarządowych i różnych religii. W piątek w południe wszystkich, w liczbie co najmniej 150, przyjmie na audiencji papież Franciszek. Przekazana mu wtedy zostanie deklaracja końcowa konferencji.



Jej organizator, niemiecki jezuita ks. Hans Zollner, kierujący na Uniwersytecie Gregoriańskim ośrodkiem Centre for Child Protection, jak również członek Papieskiej Komisji ds Ochrony Małoletnich, uważa, że „wszyscy powinni współpracować na rzecz świata bezpiecznego i na miarę dziecka”, tym bardziej, że – jak podkreśla - „młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa, na jakie się narażają”.



Dlatego, dodał, „potrzebna jest działalność prewencyjna. Ale również karanie tych, którzy rozpowszechniają zdjęcia nieletnich i nie wprowadzają w życie ustaw, które nakazują państwom umowy międzynarodowe”.



Biorący udział w prezentacji konferencji były dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej ks. Federico Lombardi przypomniał, że Kościół „boleśnie przekonał się o istnieniu tego problemu i dlatego wyczulony jest na tę sprawę, a także posiada już pewne doświadczenie na tym polu”. Zwołanie konferencji przez Uniwersytet Gregoriański wynika z przekonania, że „nikt nie jest w stanie w pojedynkę rozwiązać tego problemu, ani rządy, ani policje, ani wychowawcy, ani przedsiębiorcy”.



Szacuje się dzieci i dorastająca młodzież stanowią jedną czwartą 3,2 miliardów osób korzystających z sieci. Całe pokolenie więc wystawione jest na niebezpieczeństwo sextortion, sexting, przemocy w Internecie i molestowanie.



W otwarciu konferencji, we wtorek popołudniu, udział wezmą obok ks. Zollnera, rektor Uniwersytetu Gregoriańskiego ks. Nuno da Silva Gonçalves i generał Towarzystwa Jezusowego ks. Arturo Sosa oraz watykański sekretarz stanu kard. Pietro Parolin i włoska minister oświaty Valeria Fedeli.