Pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją!” 8 października obchodzony będzie XVII Dzień Papieski. Liczne wydarzenia duchowe i kulturalne odbywać się będą w całym kraju, ale i w środowiskach polonijnych na świecie. Przeprowadzona zostanie także przykościelna i publiczna zbiórka na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

– W świecie zjednoczonym z Chrystusem nadzieją jest młodzież. Dziś tej nadziei potrzebujemy w świecie, Europie, Polsce i Kościele jeszcze bardziej niż wtedy, gdy papież o tym mówił – podkreślił dziś kard. Kazimierz Nycz, nawiązując do hasła Dnia Papieskiego „Idźmy naprzód z nadzieją”.

Tegoroczne hasło: „Idźmy naprzód z nadzieją” – zaczerpnięte z listu apostolskiego św. Jana Pawła II „Novo millennio ineunte” wydanego na zakończenie Roku Jubileuszowego 2000 – jest zaproszeniem do tego, by poprzez Dzień Papieski docierać do głębi nauczania Papieża-Polaka. Wypowiadając te słowa, św. Jan Paweł II chce nas czynić świadkami nadziei – tłumaczą organizatorzy Dnia Papieskiego.

Zdaniem kard. Kazimierza Nycza, papieskie słowa nie straciły nic ze swej aktualności. – W tym liście Jan Paweł II, kreśląc plan życia i działania Kościoła dla zbawienia świata i człowieka, zawarł przepiękne słowa o nadziei – że w świecie zjednoczonym z Chrystusem Kościół potrafi pełnić misję, a tą nadzieją jest m.in. młodzież. Papież widział tę nadzieję w jedności. Dzisiaj tej nadziei w świecie, w Europie, w Kościele, w Polsce wszystkim nam jeszcze bardziej potrzeba niż wtedy, gdy św. Jan Paweł II wypowiadał te słowa” – podkreślił kardynał.

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia zaprezentowała 28 września w Sekretariacie Episkopatu Polski program XVII Dnia Papieskiego.

W wielu miastach Polski tradycyjnie odbędą się czuwania modlitewne, koncerty ewangelizacyjne, konferencje, gry miejskie, spektakle, musicale oraz aktywności sportowe. Wydarzenia nawiązują do życia św. Jana Pawła II oraz propagują Jego nauczanie.

Centralne obchody będą miały miejsce w Warszawie. Ich głównym punktem będzie Msza św. w bazylice Świętego Krzyża transmitowana przez Program 1 Polskiego Radia, której przewodniczyć będzie bp Marek Mendyk. Tego dnia stypendyści będą modlić się w intencji darczyńców Fundacji podczas Mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej, celebrowanej przez kard. Kazimierza Nycza.

Tradycyjnie, po Mszy św., odbędzie się także Koncert Galowy Dnia Papieskiego w Świątyni Opatrzności Bożej transmitowany przez TVP1 od 15.50. W przeddzień Dnia Papieskiego, 7 października, na Zamku Królewskim podczas uroczystej gali transmitowanej przez TVP2, wręczone zostaną Nagrody TOTUS TUUS.

W koncercie weźmie udział, m.in. znana wokalistka Halina Frąckowiak. Podczas spotkania z dziennikarzami podkreśliła, że chętnie bierze udział w koncertach charytatywnych, które są dedykowane uzdolnionej młodzieży. – Pomoc młodym ludziom jest ważna także dla nas, artystów. Mamy możliwość pomagania poprzez koncerty, ale i spotkania z młodzieżą po koncertach. Dajemy wtedy z siebie drugiemu człowiekowi to, co umiemy robić, czyli śpiewanie – powiedziała.

W niedzielę 8 października w Krakowie zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza w Sanktuarium św. Jana Pawła II, transmitowana przez TVP1 oraz TVP Polonia. We wtorek, 10 października, na Zamku Królewskim odbędzie się konferencja naukowa pt. „ Europa-kryzys i nadzieja”.

Wezmą w niej udział wybitni filozofowie i myśliciele reprezentujący różne tradycje duchowe kultury judeochrześcijańskiej. Wśród prelegentów znajdą się abp Grzegorz Ryś, prof. John Milbank (Wielka Brytania), prof. Andriej Kurajew (Rosja), prof. Szewach Weiss (Izrael) oraz dr Dariusz Karłowicz.

Organizowany od 2001 r. Dzień Papieski przypada zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Jest to także dzień łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem.

Każdego roku Dzień Papieski jest wydarzeniem nie tylko duchowym, ale również intelektualnym i kulturalnym. Organizowane są konferencje, seminaria i sesje naukowe poświęcone nauczaniu papieskiemu. Obchodom w wielu miastach towarzyszą również liczne koncerty, konkursy, biegi czy spływy kajakowe, przedstawienia teatralne, wystawy zarówno ogólnopolskie jak i w formie przedsięwzięć lokalnych.

Wymiar charytatywny Dnia Papieskiego obejmuje ogólnopolską zbiórkę środków na fundusz stypendialny dla uzdolnionej, niezamożnej młodzieży z małych miast i wsi. W wyniku przykościelnej zbiórki na fundusz stypendialny Fundacja dzieło Nowego Tysiąclecia w 2016 r. otrzymała 7 mln 246 tys. 780 zł. W ramach zbiórki publicznej do puszek trafiło 925 tys. zł, a za pośrednictwem akcji SMS na konto „Dzieła” przekazano 203 281,40 zł.

Fundacja wspiera aktualnie 2300 młodych stypendystów. Program stypendialny można wesprzeć wpłacając środki na konto Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.