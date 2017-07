Kard. Müller: między papieżem i mną nie było różnic

„Nie było różnicy zdań między mną i papieżem Franciszkiem”. Podkreślił to kardynał Gerhard Ludwig Müller w wywiadzie dla ukazującej się w niemieckiej Moguncji gazety „Allgemeine Zeitung” w związku z zakończeniem pełnienia urzędu prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Kardynał, były biskup Ratyzbony, przebywa obecnie w swojej rodzinnej Moguncji, gdzie wspólnie z kolegami ze swojej klasy świętuje 50-lecie matury. Dziś, na zaproszenie kapituły katedralnej, sprawował Mszę św. w mogunckiej katedrze.

Kard. Müller zapewnił w wywiadzie dla “Allgemeine Zeitung”, że sporu z papieżem nie było także wokół papieskiej adhortacji “Amoris laetitia”. Wyraził też ubolewanie, że przed kilkoma tygodniami Franciszek zwolnił z pracy trzech jego współpracowników, „ludzi bardzo kompetentnych”.



Dopiero 30 czerwca w południe dowiedział się osobiście od papieża Franciszka, że Ojciec Święty chce na jego miejsce mianować nową osobę. „Mnie to nie robi różnicy” - stwierdził purpurat. „Każdy musi kiedyś przestać” - dodał tłumacząc, że skończyła się jego pięcioletnia kadencja. Papież poinformował go, że pragnie generalnie ograniczyć czas pełnienia urzędów w Kurii Rzymskiej do pięciu lat, „a ja byłem pierwszym, którego ta zasada objęła”.



Jednocześnie kard. Müller zapowiedział, że zamierza pozostać w Watykanie. „Będę pracował naukowo, nadal będę pełnił swoją funkcję jako kardynał, będę pracował w duszpasterstwie. Sądzę, że jest to wystarczająco dużo” - powiedział były już prefekt Kongregacji Nauki Wiary.



Dzisiaj po Mszy św. sprawowanej w katedrze w Moguncji kard. Müller powiedział dziennikarzom, że "pragnie w dalszym ciągu głosić wiarę i prawdę Ewangelii, a nie schlebiać ludziom". Po raz kolejny podkreślił, że między nim a papieżem Franciszkiem nie ma żadnych rozbieżności. Wzajemne stosunki są dobre, a innych powodów, dla których jego kadencja nie została przedłużona, nie zna.



Kard. Müller sprawował Mszę św. w koncelebrze z biskupem pomocniczym w Moguncji Udo Markusem Bentzem, biskupem-nominatem Peterem Kohlgrafem oraz księżmi kapituły katedralnej. Obecny był także wieloletni biskup Moguncji, kard. Karl Lehmann.



W kazaniu kard. Müller przywołał osobę kard. Hermanna Volka, zmarłego 1 lipca przed 29 laty. "Kard. Volk, który kierował diecezją Moguncji w latach 1962-1982, był wielkim świadkiem i wyznawcą naszej wiary katolickiej" - podkreślił kard. Müller, który z jego rąk otrzymał święcenia kapłańskie.