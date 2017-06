Bogata oferta zgromadzeń zakonnych

Obóz studencko-młodzieżowy w opactwie benedyktynów w Tyńcu, rekolekcje survivalowe PIJAR CAMP, rekolekcje franciszkańskie „Come & See”, górskie wędrówki, mazurskie rejsy, rekolekcje pod żaglami i na rowerze, indywidualne i w grupie – to tylko niektóre z propozycji jakie na wakacje przygotowały dla dzieci i młodzieży krakowskie zgromadzenia zakonne.

Propozycje wypoczynku z Bogiem skierowane są dla tych, którzy chcą w czasie wakacji nie tylko odpocząć, ale pogłębić swoją wiarę. Podczas wyjazdów dzieci i młodzież nie tylko zwiększają swoją aktywność fizyczną, ale przede wszystkim doświadczają spotkania z Bogiem. Zdaniem organizatorów, wakacje to dobry czas, aby więcej czasu poświęcić na modlitwę. Dlatego oprócz tradycyjnego plecaka i śpiwora należy wziąć ze sobą różaniec i Pismo Święte.

Program wakacyjnych rekolekcji jest dostosowany nie tylko do wieku uczestników, ale także ich zaangażowania w sprawy wiary. Wśród propozycji są zarówno rekolekcje zamknięte (np. ignacjańskie, powołaniowe), jak i rowerowe, obozy wędrowne czy rekolekcje pod żaglami. Podczas rekolekcji odbywa się codzienna Msza św., konferencje duchowe, rozważania Pisma św., ale jest też sporo czasu na wypoczynek, pływanie, chodzenie po górach, rozgrywki sportowe.

W lipcu Zgromadzenie Braci Albertynów zaprasza młodzież męską w wieku od 16 lat, zainteresowaną charyzmatem św. Brata Alberta na dni skupienia, które odbędą się w Pustelni Braci Albertynów na Kalatówkach.

Z kolei dominikanie zapraszają na Forum Dominikańskich Duszpasterstw Akademickich WIARYGODNI w Jamnej, które odbędzie się w dniach 21-26 sierpnia. Hasło tegorocznego spotkania to „Światło i sól”. „Podczas spotkania chcemy zastanowić się nad rolą młodego chrześcijanina we współczesnym świecie. W programie m.in. cykl warsztatów, gra terenowa oraz integracje z innymi DA w Polsce” – mówią organizatorzy.

Pod hasłem „Daj się porwać” przygotowali swoje propozycje wakacyjne franciszkanie. Wśród nich są spotkania w parafiach czy wędrówki górskie dla studentów. Natomiast spotkanie „Come & See” to rekolekcje dla tych, którzy odkrywają w sobie pragnienie pójścia franciszkańską drogą, którzy rozeznają swoje życiowe powołanie, lub którzy po prostu chcieliby poznać bliżej wspólnotę i duchowość franciszkańską.

Młodzi ludzie mogą skorzystać także z bogatej oferty rekolekcji i sesji przygotowanych przez jezuitów w ramach „Szkoły Kontaktu z Bogiem”. Są to rekolekcje oparte na medytacji ignacjańskiej.

Wiele form czynnego spędzenia czasu organizują bracia kapucyni. Zapraszają m.in. na „Wakacje z Bogiem” w Pyzówce koło Nowego Targu, franciszkański obóz wędrowny, tydzień z Dziełem Pomocy Ojca Pio w Krakowie, dni skupienia w pustelni i nowicjackim klasztorze w Sędziszowie Małopolskim. Dla młodzieży męskiej zainteresowanej życiem zakonnym bracia organizują dni rozeznania powołania.

Jak co roku pod koniec lipca odbędą się także Karmelitańskie Dni Młodych w Czernej koło Krakowa. Hasłem tegorocznego spotkania są słowa „Z ciemności do światła. POWSTAŃ”. W bogatym programie jest m.in. teatr ducha, ekstremalna procesja światła, Balsam Miłosierdzia, koncert Nowego Życia, warsztaty tematyczne. „Intensywna modlitwa, głębokie doświadczenie Boga i „Bijące serce” będą nam towarzyszyły na każdym kroku. Nie zabraknie również czasu na wspólne świętowanie, na radość budowania więzi i chwile samotności” – zachęcają organizatorzy.

Gościem specjalnym tegorocznego spotkania będzie ks. bp Grzegorz Ryś, który podzieli się z młodymi swoim doświadczeniem wiary.

Natomiast rekolekcje dla dziewcząt w Krakowie organizują m.in. Siostry Kanoniczki Ducha Świętego. „Zgodnie z naszym charyzmatem organizujemy rekolekcje dla dziewcząt, dni skupienia i noce modlitwy. Wspólnie poszukujemy dróg pogłębienia wiary i więzi z Chrystusem, uczymy się modlitwy, umacniamy się wzajemnie świadectwem wiary. Spotkania te są także okazją do poznania duchowości naszego Zakonu, życia i apostolskiej misji dominikanek oraz zastanowienia się nad osobistym powołaniem” – podkreślają siostry.

Każdego roku Polska Prowincja Zakonu Pijarów organizuje wakacyjne rekolekcje formacyjne dla świeckich współpracowników, dla nauczycieli szkół pijarskich oraz dla osób związanych z pijarami, zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży – zaangażowanych w świetlicach, parafiach, fundacjach czy wydawnictwie. Na wyjazd zapraszane są całe rodziny. Tematyka tych rekolekcji łączy zagadnienia kalasantyńskie z wybranymi aspektami z duchowości pijarskiej.

W tym roku odbędzie się również kolejna edycja PIJAR CAMP. Największą atrakcją obozu będzie wspólne wędrowanie, rozmowy, posiłki i wspólne śpiewanie przy wieczornym ognisku. Wyjazd przeznaczony jest dla chłopców ze szkół średnich oraz młodzieży studiującej i pracującej. „Wyjątkowa okazja do młodych, którzy nie boją się wyzwań. Proponujemy „rekolekcje survivalowe” dla chłopaków w ramach obozu wędrownego po Beskidzie Niskim w najpiękniejszych górach! Beskid Niski, jak sama nazwa wskazuje, to góry niezbyt wysokie, więc za bardzo się nie zmęczysz” – zachęcają pijarzy.

Jak co roku bogatą ofertę na lato przygotował Salezjański Ruch Troski o Młodzież „Saltrom”. W ramach „Salezjańskiego Lata 2017” organizowane są obozy rekreacyjne nad morzem, w górach, a także za granicą. Odbędą się także rejsy mazurskie i obozy sportowe. Dzieci będą mogły także skorzystać z półkolonii organizowanych w Krakowie.

W trakcie wakacji księża sercanie zapraszają na rekolekcje młodzieżowe pod żaglami, na rowerze, wędrowne oraz za granicą: do Włoch, Austrii czy Grecji.

Z kolei propozycja „Z misjami i językami” to czas rozwijający duchowo. „Bogaty w rekreację na świeżym powietrzu, pomysłowe animacje oraz edukację językową poprzez zabawę. Bóg, formacja oparta o katolickie wartości, radość z bycia razem” – zapraszają księża.

W ramach spotkania odbędą się zajęcia sportowo-rekreacyjne, wycieczki fakultatywne, ognisko, dyskoteka warsztaty językowe w formie zabawy. Młodym zostanie przybliżona także działalność sercańskich misjonarzy.

W opactwie benedyktynów w Tyńcu rekolekcje i warsztaty organizowane są przez cały rok, ale również w wakacje cieszą się dużym zainteresowaniem. Benedyktyni oprócz oferty warsztatów edukacyjnych zapraszają na obóz studencko-młodzieżowy „Wolontariat dla dziedzictwa”. Jest on przeznaczony dla tych, którzy interesują się zabytkami i dziedzictwem kulturowym, lubią podróżować i zwiedzać oraz mają nie mniej niż 17 lat i nie więcej niż 27. „Będziesz mógł spędzić tydzień w murach najstarszego, istniejącego klasztoru w Polsce; poznać zagadnienia związane z ochroną dziedzictwa, jego inwentaryzacją, konserwacją, ale też edukacją i upowszechnianiem. Oczywiście nie zabraknie wolontariatu, czyli w miłym towarzystwie pomożesz przy pracach związanych z konserwacją i inwentaryzacją opactwa tynieckiego” – zapraszają.

Ciekawą ofertę spotkań powołaniowych co roku przygotowują siostry albertynki. „Jest to czas niesamowitych przeżyć, spotkań z Bogiem i drugim człowiekiem. Czas radości i wspólnoty – prawdziwe święto młodości. Zapraszamy Was do wspólnych wyjazdów razem z nami” – zachęcają siostry.

Na rekolekcje powołaniowe zapraszają także siostry sercanki oraz szarytki. Wakacyjne rekolekcje powołaniowe pt. „Powołani do modlitwy” organizują także krakowscy karmelici. Zaplanowano także indywidualne dni skupienia „Karmelita 48h”, dla tych, którzy w duchowości Karmelu chcieliby rozeznać swoje powołanie. Uczestnik tego wyjazdu mieszka w jednym z klasztorów w Krakowie lub Lublinie, mając możliwość modlitwy wraz ze wspólnotą oraz prowadzenia duchowego przez czas rekolekcji. Zaproszenie na indywidualny czas skupienia skierowane jest do chłopców i młodzieży męskiej w wieku 18-35 lat.

Szczegółowe informacje na temat wakacyjnych propozycji oraz dostępności miejsc można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych zgromadzeń lub kontaktując się telefonicznie.