Kiedy rozmawia z ludźmi, oni potwierdzają, że Gietrzwałd to szczególne miejsce, gdzie czuje się obecność Matki Bożej.

Jubileusz 140. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie przyciąga do sanktuarium coraz więcej pielgrzymów.

- Starsi księża prowadzą nawet statystyki, po których widać, że grup pielgrzymkowych jest znacznie więcej. A to przecież dopiero początek pielgrzymkowego sezonu. Pamiętam, że chyba dwa lata temu w sobotę naliczyłem na raz 16 autokarów - mówi ks. Marcin Chodorowski CRL, proboszcz gietrzwałdzkiej parafii.

W ostatnią sobotę było ich na raz ponad 30. Wśród pielgrzymów znalazła się 140-osobowa grupa z dziekanatu Frombork.

- Przybyliśmy z pielgrzymką do Gietrzwałdu. Są osoby starsze, ale też dzieci pierwszokomunijne z rodzicami. Idea jest taka, aby jednoczyć wspólnotę dekanatu Frombork. Księża proboszczowie wspólnie podjęli to dzieło - mówi dziekan ks. Jacek Wojtkowski.

Szczególnie w okresie pielgrzymkowym księża kanonicy regularni loretańscy starają się być całkowicie do dyspozycji pielgrzymów. Posługa, sakramenty, do tego obowiązki związane z prowadzeniem parafii.

- Jesteśmy, by służyć. W sanktuarium trudniejszym dniem pracy jest sobota. Kiedy ludzie mają możliwość lub chęć odbycia jednodniowej pielgrzymki, wybierają sobotę. W ten dzień jest najwięcej pracy, wiele spowiedzi. Ale kiedy patrzę na starszych kapłanów, którzy przecież mają mniej siły, kiedy rozmawiam z nimi, oni się cieszą, kiedy widzą tłumy. Nie przeraża ich to, a napełnia radością. Po to jesteśmy - dodaje ks. Chodorowski.

Kiedy rozmawia z ludźmi, oni potwierdzają, że Gietrzwałd to szczególne miejsce, gdzie czuje się obecność Matki Bożej. Wyjeżdżają umocnieni, jeśli przyjeżdżają tu z pragnieniem spotkania. - Ale ci, którzy tu choćby na krótko przyjadą, znajdą chwilę ciszy i pozwolą Matce Bożej wniknąć w serce, chcą wracać do Gietrzwałdu, by być tu dłużej - przyznaje ks. Marcin.

I zaprasza na 27 czerwca, na godz. 15.00, kiedy odbędą się uroczystości rocznicy rozpoczęcia objawień. Tego dnia w 1877 r. Matka Boża objawiła się Justynie Szafryńskiej.

- Zapraszam na wspólną modlitwę - mówi ks. Marcin Chodorowski CRL.