Idziemy i prosimy

Krzysztof Król: Już po raz 13. wyruszy Piesza Pielgrzymka Powołaniowa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przez Paradyż do Rokitna. Co to za pielgrzymka?

Ks. Artur Adamczak: Jej najważniejszym celem jest modlitwa w intencji nowych i świętych powołań do życia kapłańskiego i konsekrowanego. Czynimy po prostu to, o co prosił nas sam Pan Jezus Chrystus, który powiedział: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10,2). Bóg pragnie, abyśmy brali odpowiedzialność za Kościół, czyli także za powołania. To pielgrzymka dla tych, którzy odkryli już swoje powołanie, ale także dla tych, którzy chcą je odkryć. A naprawdę warto posłuchać Boga, który ma przecież wspaniały plan na życie każdego z nas. Być może to małżeństwo, a może kapłaństwo lub życie konsekrowane. Jako ludzie wierzący w dobroć Boga powinniśmy modlić się do Niego, aby pomógł nam ten plan właściwie rozeznać. Bóg wzbudza pragnienia, rzuca ziarno jak dobry siewca. Do nas jednak należy właściwie przygotować glebę naszych serc, aby to ziarno wydało odpowiednie owoce. Ta pielgrzymka jest jedną z form naszej odpowiedzi na Boże wezwanie.

Pewnie nie ma gotowych recept, ale proszę podpowiedzieć, jak rozeznać swoje powołanie.

To prawda, nie ma gotowych recept, ale są zasady rozeznawania w życiu duchowym, oparte na Bożym słowie i doświadczeniu Kościoła. Podstawą tych zasad jest coraz lepsza znajomość Chrystusa, a przez to większa z Nim zażyłość. Jezus powiedział o sobie: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6). Im bardziej staram się do Niego zbliżyć przez modlitwę, życie sakramentalne, rozważanie Bożego słowa i życie według niego, tym jest łatwiej. „Łatwiej” nie oznacza jednak „łatwo”. Droga rozeznawania Bożego planu wymaga naszego konkretnego zaangażowania. Dużą pomocą są np. rekolekcje weekendowe. Najbliższe będą się odbywać w Domu Rekolekcyjnym św. Jacka przy Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu, czyli popularnej „Jackówce”, od 25 do 29 czerwca. Dla osób już pełnoletnich wspaniałą pomocą są ćwiczenia ignacjańskie, podczas których stopniowo wprowadzani jesteśmy w zasady rozeznawania duchowego według św. Ignacego z Loyoli. Zachęcam też oczywiście do rozmowy z kapłanem na ten temat.

Co powiedziałby Ksiądz osobom, które myślą o kapłaństwie, ale boją się zrobić ten pierwszy krok?

Odwagi! Nie lękajcie się, zróbcie ten krok dla Jezusa, Kościoła, ale i siebie samych. Pamiętam własne rozterki. Pomogło mi wtedy nauczanie chyba bp. Edwarda Dajczaka podczas Diecezjalnych Dni Młodych w naszej diecezji, które odbywały się wówczas w Gorzowie Wlkp. Byłem już wtedy studentem pierwszego roku. Biskup mówił m.in., że w życiu młodego człowieka pojawiają się różne dobre pragnienia. Pojawiają się jednak także lęki z nimi związane, które powstrzymują przed podjęciem decyzji. Biskup przestrzegał nas wtedy: „Abyś sobie kiedyś nie wyrzucał, że chciałeś czegoś, a nie poszedłeś za tym”. Jeśli są to dobre pragnienia, to spróbuj, abyś kiedyś nie żałował, że nie dałeś sobie szansy. Nic raczej nie tracisz, gdy idziesz za dobrem. Możesz jednak wiele zyskać – zrealizować swoje życiowe powołanie. Odwagi! Pomyślałem wtedy, że spróbuję. Najwyżej zrezygnuję, gdy się okaże, że to nie to. Spróbowałem, nie było łatwo, ale decyzja była właściwa. Jezus przekonał mnie, że to moja droga, którą On sam dla mnie wybrał i na nią zaprosił. A gdy Bóg powołuje, to też uzdalnia.

Wróćmy do pielgrzymki. Dlaczego warto na nią pójść?

To odpowiedź każdego z nas na to Chrystusowe zadanie, które przyświeca nam w tym roku: „Idźcie i głoście”. Z doświadczenia Kościoła wiemy, że wiara wzrasta, gdy jest przekazywana, a zatem przez udział w pielgrzymce nie tylko modlę się o rozeznanie powołania w Kościele dla innych lub dla siebie. Przez słuchanie głoszonego słowa i dzielenie się w rozmowach osobistym świadectwem wiary umacniam swoją wiarę i mogę się przyczynić do umocnienia wiary innych. Poza tym to wspaniała przygoda, podczas której człowiek uczy się przekraczać różne ograniczenia. To także świetna okazja do nawiązywania nowych relacji, może nawet przyjaźni, i to w realu, a nie tylko w świecie wirtualnym. Prawdziwe życie jest piękne i warto ruszyć się z kanapy. Zapraszam! Pielgrzymka wyrusza z różnych miast naszej diecezji: Zielonej Góry, Gorzowa Wlkp., Sulechowa, Świebodzina. W tym roku idzie także grupa z Krosna Odrzańskiego. Do pielgrzymów dojadą też pielgrzymi z Lginia, Ośna Lubuskiego. Możesz wyruszyć także ze swojej miejscowości! Początek 16 czerwca, a finisz w Rokitnie 18 czerwca, w rocznicę koronacji obrazu Matki Boskiej Rokitniańskiej.

Informacje o pielgrzymce: tel. 605 432 680 lub e-mail: domswjacka@gmail.com