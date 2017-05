Abp Fisichella: sanktuaria owocnymi miejscami nowej ewangelizacji

Wskazuje na to abp Rino Fisichella kierujący Papieską Radą ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, której trosce podlegają sanktuaria na całym świecie. Towarzyszył on Franciszkowi w jego maryjnej pielgrzymce do Fatimy.

„Sądzę, że tę pielgrzymkę można streścić kilkoma sformułowaniami samego Papieża. Po pierwsze była to pielgrzymka wiary: Fatima poprzez swe orędzie mówi o wielkiej nadziei, o tym, że ludzie mogą być zdolni do prowadzenia wzajemnego dialogu. Po drugie: Fatima jest płaszczem światła. Oznacza to, że siła wiary i siła miłości muszą jeszcze bardziej stać się stylem życia wierzących. Doświadczenie Fatimy jest przede wszystkim doświadczeniem modlitwy. Przybywa się tam głównie po to, by modlić się do Matki Boskiej – mówi Radiu Watykańskiemu abp Fisichella. – Papież niejednokrotnie przypominał, że sanktuaria stwarzają niezastąpioną okazję do ewangelizacji. Ewangelizować nie znaczy pozostawać zamkniętymi w samym sobie, ale wychodzić do innych, iść wszędzie tam, gdzie znajduje się współczesny człowiek. I te doświadczenia ciszy, modlitwy stają się jedną z dróg ewangelizacji, ponieważ przede wszystkim pomagają odkryć naszą tęsknotę za Bogiem”.

Abp Fisichella zauważa, że Papież Franciszek docenia znaczenie pobożności ludowej ujawniającej się m.in. w pielgrzymowaniu do sanktuariów. Może się to stać ważnym elementem katechizacji i ewangelizacji. W kontekście Fatimy przypomina zarazem, że dla Portugalczyków jest ona ważnym elementem tożsamości, nie tylko katolickiej, ale i narodowej.