Polska ze swą wiarą winna uczestniczyć w budowaniu Europy

Kard. Gerhard Müller, przebywając w Polsce, udzielił wywiadu portalowi Aleteia. Odpowiedział w nim między innymi na pytanie o współczesnych męczenników, którzy są znakiem naszych czasów. Podkreślił, że kraje islamskie powinny zająć wyraźne stanowisko w sprawie zarówno wolności religijnej, jak i swobody sumienia, i powinny je respektować. Jak zauważył, nie można mówić: „Przychodzę w imię Boga i będę decydował o twoim życiu”.

Niemiecki kardynał dodał, iż podobnie w krajach zachodnich wolność sumienia jest narażona na niebezpieczeństwo, na przykład gdy kogoś zmusza się do aborcji, bo tego wymaga respektowanie prawa. „To nieco inna forma prześladowania chrześcijan, bardzo ciężkie pogwałcenie wolności sumienia”.

Mówiąc o roli naszego kraju w Europie kard. Müller odwołał się do naszej historii. Podkreślił, że Polska w czasie zaborów zachowała swoją tożsamość dzięki wierze katolickiej i to jest charakterystyczne znamię, z którym powinniśmy uczestniczyć w budowaniu wspólnej przyszłości Europy. „Uważam fakt, że Polacy są przywiązani do wiary katolickiej – powiedział prefekt watykańskiej dykasterii – za znaczący także dla innych części Europy, zdominowanych przez sekularyzm i życie bez Boga, oparte na materializmie”.