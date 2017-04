Ryż dla Madagaskaru

mat. pras. „Enawo” zniszczył pola uprawne wanilii, ryżu i innych potrzebnych roślin. Obecnie to jednak ryż jest głównym składnikiem, który pozwala przeżyć Malgaszom. Uboga społeczność wyspy z trudem pracuje co roku na to, aby plony mogły zaspokoić ich lokalne potrzeby. W tym roku ich sytuacja jest wyjątkowo trudna