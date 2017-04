Polska na drogach krzyżowych

Drogi krzyżowe ulicami miast to tradycja zrodzona jeszcze w latach 90 ubiegłego wieku. Dają wiernym możliwość nie tylko rozważania męki pańskiej, ale złożenia także świadectwa swojej wiary. Są też swoistym przypomnieniem o Zbawicielu tym, którzy do Kościoła nie chodzą.

Ekstremalne Drogi Krzyżowe to pomysł młodszy. Ich pomysłodawcą jest krakowski kapłan, ks. Jacek Stryczek. Pierwsza odbyła się w 2009 roku na trasie z Krakowa do Kalwarii Zebrzydowskiej. Wymagają one sporego wysiłku fizycznego. Mają mieć co najmniej 20 km, wymagają od uczestnika co najmniej 8 godzin marszu, biegną terenami słabiej zaludnionymi, a pokonywane są w nocy i w milczeniu. W tym roku EDK zorganizowano w 11 państwach, i 252 miastach, a chętni mają do wyboru 457 trasy.