Łotwa: trzeci dzień spotkania Taizé w Rydze

To już kolejny dzień Europejskiego Spotkania Młodych w stolicy Łotwy. Jego uczestnicy modlą się, dzielą swoim doświadczeniem wiary i poznają lokalne wspólnoty chrześcijańskie. Informuje o tym korespondent Radia Watykańskiego, ks. Tadeusz Cieślak SJ.

Spotkania w duchu Taizé to nie tylko emocje związane z wpadającą w ucho muzyką modlitewnych kanonów, czy sylwestrowo-noworoczne „święto narodów”. To także program formacyjny, zadawanie młodym pytań o ich wewnętrzną nadzieję, o motywy i zahamowania dotyczące świadectwa wiary i zaangażowania na rzecz innych. Pielgrzymi mają ponadto okazję, by spotkać się z lokalną kulturą i historią, także religijną, przystąpić do sakramentu pokuty, zapoznać się ze świadectwami dotyczącymi życiowych dramatów czy relacji nauka-wiara. W wydarzeniach tych oczywiście uczestniczą również Polacy.

Podczas medytacji i spotkań w grupach duży nacisk kładziony jest na konkretność zaangażowania młodych. W wieczornym rozważaniu brat Alois odniósł się m.in. do lęków, jakie przeżywają Europejczycy w odniesieniu do fali przybyszów z innych kultur. Przeor wspólnoty z Taizé zachęcał do budowania międzyludzkich mostów, do czego nie potrzeba zbyt wielu środków.