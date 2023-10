Giorgia Meloni uważa Jana Pawła II za „swojego” świętego

Zawsze uważałam Karola Wojtyłę trochę za „swojego” świętego i lubię myśleć, że on mnie chroni z góry – napisała na swej stronie X (dawnym Twitterze) premier Włoch Giorgia Meloni. Okazją do zamieszczenia tych słów była pierwsza rocznica jej zaprzysiężenia jako szefowej rządu 22 października – w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II.

Oto treść jej wpisu:

Dziś przypada liturgiczne wspomnienie Jana Pawła II. Wypadło ono także 22 października 2022, gdy weszłam do Kwirynału [siedziba prezydenta Włoch – KAI] i złożyłam przysięgę jako przewodnicząca Rady [Ministrów].

Zawsze uważałam Karola Wojtyłę trochę jak „swojego” świętego i lubię myśleć o tym, że chroni on mnie z góry. I rok temu, gdy uświadomiłam sobie ten „zbieg okoliczności”, byłam wzruszona i miałam wrażenie, że na drodze, którą zamierzałam rozpocząć, będę zawsze miała go obok siebie.

Jan Paweł II nauczył mnie wielu rzeczy. Wiele z nich bardzo cenię i ukierunkowują one moje zaangażowanie. „Wolność polega nie na tym, aby robić to, co nam się podoba, ale na tym, aby mieć prawo robić to, co należy” – mawiał on. I ja jestem wolną osobą i będę nią niezależnie od wszystkiego i zawsze będę starała się robić to, co powinnam.