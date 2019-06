18 czerwca 2019 odbyły się wybory do Zarządu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

Współprzewodniczącymi zostali ze strony chrześcijańskiej Zbigniew Nosowski, a ze strony żydowskiej prof. Stanisław Krajewski, Pełnili oni powyższe funkcje również przez ostatnią kadencję od 2017 r.

Zbigniew Nosowski jest z wykształcenia socjologiem i teologiem. Od 1989 r. jest redaktorem „Więzi”, od 2001 r. –­ redaktorem naczelnym oraz dyrektorem programowym Laboratorium Więzi. Autor książek o duchowości chrześcijańskiej (m.in. „Parami do nieba”, „Szare a piękne”, „Polski rachunek sumienia z Jana Pawła II”, „Krytyczna wierność”) i wielu programów telewizyjnych. W latach 2001 i 2005 był świeckim audytorem Synodu Biskupów w Watykanie, a w latach 2002-2008 konsultorem Papieskiej Rady ds. Świeckich. Kieruje Społecznym Komitetem Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich. Współorganizator Zjazdów Gnieźnieńskich.

Stanisław Krajewski jest profesorem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał doktorat z matematyki, habilitację z filozofii i tytuł profesora nauk humanistycznych. Zajmował się logiką matematyczną i filozofią matematyki. Czołowa postać dla odrodzenia religijnego życia żydowskiego w Polsce. Autor m.in. książek „Żydzi, judaizm, Polska”, „54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas”, „Poland and the Jews: Reflections of a Polish Polish Jew”, „Tajemnica Izraela a tajemnica Kościoła”, „Czy matematyka jest nauką humanistyczną?”.

Wiceprzewodniczącymi Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów są nadal ks. Grzegorz Michalczyk i rabin Stas Wojciechowicz.

Ponadto członkami Zarządu zostali: Marta Titaniec jako sekretarz generalna, Paweł Sawicki jako skarbnik oraz o. Marek Nowak, dominikanin, Ewa Klinger oraz Łukasz Małecki-Tepicht.

Celem Rady jest działalność zmierzająca do wzajemnego zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężanie stereotypów, szerzenie tolerancji i pogłębianie kontaktów międzyreligijnych. Rada ma tworzyć forum dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego oraz inicjować działalność informacyjną na temat związków chrześcijaństwa i judaizmu, a także stosunków chrześcijańsko-żydowskich w Polsce i na świecie.

Jedne z ważniejszych inicjatyw Rady to: