Papież: apel o modlitwę za katolików w Chinach

Wezwał też do modlitwy za tamtejszych katolików.

“Okoliczność ta zachęca nas do duchowego zjednoczenia ze wszystkimi katolikami żyjącymi w Chinach – powiedział Ojciec Święty. – Modlimy się za nich do Matki Bożej, aby mogli przeżywać swoją wiarą z wielkodusznością i pogodą ducha, aby mogli podejmować konkretne gesty braterstwa, zgody i pojednania, w pełnej komunii z Następcą Piotra. Najdrożsi uczniowie Pana w Chinach, Kościół powszechny modli się razem z wami i za was, abyście nawet pośród trudności mogli nadal powierzać się woli Bożej. Matka Boża nigdy nie przestanie wam pomagać i będzie was strzegła swoją macierzyńską miłością.”