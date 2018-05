Papież dziękuje chilijskim biskupom

Spotkanie dotyczyło poważnego kryzysu, w jakim znalazł się tamtejszy Kościół po serii skandali seksualnych, dotyczących głównie nieletnich, a których dopuścili się duchowni.

Franciszek poświęcił na spotkania z chilijskimi biskupami trzy dni. Na ich zakończenie każdemu z nich przekazał krótki list. Franciszek dziękuje im, że przyjęli zaproszenie, by razem przeprowadzić szczere rozeznanie w obliczu poważnych faktów, które w ostatnich latach naruszyły jedność Kościoła i osłabiły jego pracę. „W świetle tych bolesnych wydarzeń dotyczących nadużyć względem nieletnich, nadużyć władzy i sumienia, zgłębiliśmy ich wagę oraz tragiczne konsekwencje w szczególności dla ofiar. Niektóre z nich ja sam z głębi serca poprosiłem o wybaczenie, do czego i wy także się przyłączyliście, jednomyślnie i z silnym postanowieniem naprawienia wyrządzonych krzywd” – napisał Papież.

Dziękuje on też biskupom za ich gotowość na zmiany, które będzie trzeba wprowadzić, zarówno doraźne, jak i długofalowe, aby przywrócić sprawiedliwość i jedność Kościoła. Na zakończenie Franciszek zachęca ich, „by nadal budowali Kościół profetyczny, który stawia w centrum to, co najważniejsze: służbę Panu w głodnych, uwięzionych, migrantach i ofiarach nadużyć”.