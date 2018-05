Ziemia Święta: Kolejny wybuch nienawiści i przemocy

Administrator Apostolski Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy apeluje o modlitwę do Ducha Świętego o pokój i ugaszenie fali nienawiści i przemocy w Ziemi Świętej.

Proszę wszystkie diecezje, parafie, wspólnoty zakonne i ruchy o poświęcenie jednego dnia na post i modlitwę w intencji pokoju w Jerozolimie. Z takim apelem zwrócił się do wiernych Administrator Apostolski Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy abp Pierbattista Pizzaballa. Po wczorajszych tragicznych wydarzeniach w Strefie Gazy potępił on stanowczo wszystkie formy przemocy i wezwał do modlitwy o pokój.

57 osób zostało zabitych, a kilka tysięcy rannych, kiedy izraelskie siły zbrojne otworzyły ogień do Palestyńczyków protestujących przeciw otwarciu ambasady USA w Jerozolimie. Wśród ofiar jest także 8-miesięczna dziewczynka, która udusiła się w skutek wdychania gazu łzawiącego. Abp Pizzaballa nazywa to krwawe wydarzenie „cynicznym wykorzystaniem życia ludzkiego i niewspółmierną przemocą”.

O śledztwo w sprawie wnioskował na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ przedstawiciel z Kuwejtu. Inicjatywa została jednak wstrzymana przez Stany Zjednoczone.