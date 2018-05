Obowiązkowe lekcje Koranu

Wspólnota chrześcijańska i inne mniejszości religijne w pakistańskiej prowincji Pendżab są zaniepokojone nowym dyskryminującym projektem prawa, zaaprobowanym przez miejscowy parlament. Przewiduje on obowiązkowe nauczanie prawa islamskiego i Koranu we wszystkich szkołach i uczelniach wyższych w tej prowincji.

„Dla mniejszości religijnych, a przede wszystkim dla chrześcijan, których bardzo wielu mieszka w Pendżabie, będzie to wielkim problemem: ich podstawowe prawa są całkowicie ignorowane” – podkreśla chrześcijański prawnik i dyrektor organizacji pozarządowej Centre for Legal Aid, Assistance and Settlement (CLAAS) Nasir Saeed. Wskazuje, że dla młodzieży niemuzułmańskiej w Pendżabie nie zaproponowano żadnego alternatywnego programu, a koniecznie trzeba to zrobić.

Nasir Saeed zwraca również uwagę, że nowe prawo negatywnie odbije się na całym systemie wychowawczym. Będzie wspierało fanatyczne i pełne nienawiści zachowania względem niemuzułmanów. Tymczasem państwo powinno umacniać wolność religii i wyznania.