Sukces watykańskiego szpitala

Rozdzielone bliźniaczki syjamskie wracają do domu.

Watykański szpital pediatryczny świętuje ogromy sukces. Bliźniaczki syjamskie, które udało się rozdzielić wracają właśnie z rodzicami do domu. Dziewczynki spędziły w szpitalu w Rzymie półtora roku.

Rayenne i Djiehene pochodzą z Algierii. Były zrośnięte klatką piersiową i brzuchami. Po wielomiesięcznych badaniach diagnostycznych i przygotowaniu do zabiegu w październiku ubiegłego roku przeszły wielogodzinną operację. Przeprowadziła ją 40-osobowa multidyscyplinarna ekipa kierowana przez znakomitego chirurga prof. Alessandro Inserę. Skomplikowany zabieg zakończył się pełnym sukcesem.

„Najbardziej wzruszającym momentem było, jak zaczęły się uczyć chodzić samodzielnie i każda z osobna stawiała swe pierwsze kroki” – mówi Athmane, ojciec dziewczynek. W dniu swoich drugich urodzin dziewczynki zostały wypisane ze szpitala. W poniedziałek wrócą z rodzicami do rodzinnej Algierii. Będą tam pod kontrolą lekarzy współpracujących z watykańską placówką. Co jakiś czas będą też wracać do Rzymu na specjalistyczne badania.