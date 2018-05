Papież odwiedzi Loppiano i wspólnotę Nomadelfi

„Pragniemy, by Papież zobaczył w nas ludzi żyjących na co dzień Ewangelią”- mówi Maria Voce, która – po śmierci charyzmatycznej założycielki Chiary Lubich – odpowiada za ten Ruch. Leżące we włoskiej Toskanii Loppiano powstało w 1964 r. i dziś liczy 850 mieszkańców pochodzących z 65 narodowości. To międzynarodowe miasteczko jest ważnym miejscem spotkania ludzi różnych kultur i religii. Popularnie nazywane bywa „laboratorium braterstwa”.

„Loppiano jest profetycznym miejscem i jego wagę docenił Franciszek stąd zaproponował, że nas odwiedzi. On chce pokazać światu piękne rzeczy, które rodzą się z Ewangelii” – mówi włoski ekonomista Luigino Bruni, należący do fokolarynów.

"Loppiano jest miejscem szczególnym, pokazującym, jak relacje społeczne mogą bazować na braterstwie i przyjaźni. Dokonuje się to w pracy, szkole, na miejscowym uniwersytecie, a także założonym przez nas nowoczesnym przedsiębiorstwie – mówi Radiu Watykańskiemu Luigino Bruni. – Loppiano jest nowoczesnym opactwem: miejscem ducha, ale zupełnie świeckim. To miejsce pełne życia i radości. Mówi ono światu, że wiara, życie duchowe, Ewangelia mogą rodzić przemysł, uniwersytety, życie społeczne. Religia ma wymiar społeczny i nie można jej redukować jedynie do modlitwy, czy typowych miejsc kultu. Całe Loppiano jest na swój sposób świątynią. Wizyta Franciszka jest sygnałem, że ten Papież-prorok dostrzega znaki profetyczne. Szuka miejsc profetycznych we współczesnym świecie, ukazujących inne człowieczeństwo. Pokazuje, co ludzie są w stanie zrobić, wychodząc od Ewangelii".

Ruch Focolari trzy lata temu świętował 50-lecie powstania. W specjalnym przesłaniu Franciszek nazwał wówczas Loppiano bastionem chrześcijańskiej formacji. Podkreślił, że jest to miasto-szkoła życia, by przywrócić nadzieję światu, by dawać świadectwo, że Ewangelia jest naprawdę zaczynem i solą nowej cywilizacji miłości.

Tegoo samego dnia Franciszek odwiedzi też wspólnotę Nomadelfia, której siedziba znajduje się w pobliżu toskańskiego Grosetto./

Jesteśmy wspólnotą katolickich wolontariuszy, którzy za fundament życia obrali ewangeliczne braterstwo. Naszym pragnieniem jest świadczyć, że możliwe jest życie Ewangelią w formie społecznej oddając się całkowicie innym, realizując w ten sposób zasady sprawiedliwości i braterstwa, które wybraliśmy do naśladowania – piszą o sobie członkowie wspólnoty założonej przez ks. Zeno Saltiniego.