Lwów: trwa spotkanie młodych Taizé

We Lwowie trwa regionalne spotkanie młodych Taizé. Bierze w nim udział ok. 2 tys. młodych ludzi z Ukrainy, a także krajów Europy środkowo-wschodniej. Uczestnicy spotkania, wśród których są także młodzi z Donbasu modlą się o pokój.

Regionalne spotkania młodych organizowane są przez ekumeniczną wspólnotę Taizé w różnych miejscach Europy i są dopełnieniem Europejskiego Spotkania Młodych, jakie odbywa się na przełomie grudnia i stycznia. Spotkanie we Lwowie przeżywane jest szczególnie w duchu modlitwy o pokój. „Chcemy wszystkim pokazać, że spotkanie to jest szczególnie ważne na Ukrainie, w kraju w którym na wschodzie toczy się wojna. Ważne jest zatem, aby nie zapominać o tej rzeczywistości. Dlatego pierwsza myśl, jaka pojawia się na tym spotkaniu, to modlitwa o pokój” - mówi br. Jean Daniel z Taizé, jeden z koordynatorów spotkania.

Dla rzymskokatolickiego metropolity lwowskiego abp. Mieczysława Mokrzyckiego, spotkanie Taizé ze Lwowie, to przede wszystkim radość z przeżywanej przez młodych ludzi wiary.

“Jest to szczególnie ważne dla młodzieży na Ukrainie, aby mogła zobaczyć radość wiary, jaką przeżywają młodzi ludzie. Jak wiele religia wnosi w ich życie wartości. Ze spotkania będą mogli skorzystać wszyscy, niezależnie od narodowości, obrządku czy wyznania – mówi abp Mokrzycki. – Młodzi ludzie zawsze są otwarci i ufam, że jak najwięcej młodzieży z tego pięknego spotkania skorzysta, że Duch Święty ubogaci naszą młodzież swoimi darami, które będą mogli w przyszłości rozwijać i także dzielić się nimi z innymi.”

Spotkanie we Lwowie potrwa do 1 maja.