Papież: nauka musi znać swoje granice

„Wobec ludzkiego cierpienia konieczne jest współdziałanie ludzi i instytucji oraz przezwyciężanie uprzedzeń, aby rozwijać troskę i wysiłki wszystkich na rzecz chorych” – mówił Papież do uczestników międzynarodowej konferencji medycznej poświęconej najnowszym zdobyczom, a także perspektywom nauk medycznych. Została ona zorganizowana w Watykanie przez Papieską Radę ds. Kultury.

Franciszek zaznaczył, że wielu chorób można byłoby uniknąć, gdyby zwracano większą uwagę na styl życia i rodzaj promowanej kultury. Dlatego ważne jest zapobieganie, które oznacza rozumne spojrzenie na człowieka i środowisko, w którym żyje. Jest ono także zrównoważoną kulturą, gdzie wszystkie główne składowe – wychowanie, dieta, ochrona środowiska, aktywność fizyczna – mogłyby pomagać w lepszym życiu, z mniejszym zagrożeniem dla zdrowia. Jest to ważne dla dzieci i młodzieży, którzy szczególnie narażeni są na choroby związane ze zmianami zachodzącymi we współczesnej cywilizacji.

Papież zwrócił uwagę na postęp w badaniach medycznych, który niesie ze sobą lepsze środki i bardziej wyrafinowane technologie pozwalające nawet na modyfikowanie ludzkiego kodu DNA. "W tym kontekście rzeczą fundamentalną jest wzrost naszej świadomości odpowiedzialności etycznej wobec ludzkości i środowiska, w którym żyjemy. Kościół pochwala wszelkie wysiłki na rzecz badań i wdrażania ich wyników w opiekę nad cierpiącymi, przypomina zarazem także jedną z podstawowych zasad, która mówi, że «nie wszystko to, co jest technicznie możliwe czy wykonalne tym samym jest etycznie akceptowalne». Nauka, jak każda inna dziedzina ludzkiego życia, musi wiedzieć, że ma swoje granice, które powinna respektować dla dobra samej ludzkości, i wymaga poczucia odpowiedzialności etycznej” - powiedział Ojciec Święty.

Franciszek odniósł się również do przyszłości, na którą mają wpływ również nauki medyczne. "Jeżeli chcemy przygotować przyszłość zabezpieczając dobro każdego człowieka, musimy działać z tym większą wrażliwością, im bardziej środki, które mamy do dyspozycji stają się potężniejsze. To jest nasza odpowiedzialność za drugiego i za wszystko, co żyje. Rzeczą konieczną jest podjęcie refleksji nad ludzkim zdrowiem w szerszym kontekście, rozumiejąc je nie tylko w odniesieniu do badań naukowych, ale także do naszych możliwości zachowania i ochrony środowiska oraz konieczności myślenia o wszystkich, szczególnie tych, którzy przeżywają trudności społeczne i kulturowe, które czynią niepewnym tak nasze zdrowie, jak i dostęp do leczenia" - stwierdził Franciszek.