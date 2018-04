Jan Paweł II i jego dziedzictwo w 40. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową – to tytuł konferencji, zorganizowanej z inicjatywy Ambasady Rzeczpospolitej przy Watykanie.

Odbędzie się ona 26 kwietnia, dzień przed rocznicą kanonizacji Papieża Polaka na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu Angelicum.

O idei, jaka przyświecała organizatorom spotkania mówi pan ambasador Janusz Kotański:

“To będzie konferencja, która opowie o najwspanialszej postaci w historii Polski. O jednym z najznakomitszych Papieży w całej historii Kościoła. O człowieku, który przemienił dzieje Kościoła i świata. Będą z nami znakomici mówcy. Słowo wygłosi Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin, oprócz niego mówić będą: Arturo Mari, Piero Marini, kard. Angelo Amato, abp Tomasi, Massimiliano Signifredi, George Weigel – mówcy z całego świata – Rabin Bemporad ks. prof. Jan Sochoń, ks. prof. Mazurkiewicz – powiedział Radiu Watykańskiemu ambasador Kotański. – Dlaczego to jest takie ważne, czemu ta konferencja jest w tym roku mówić nie muszę, a dlaczego to jest ważne? Otóż dlatego, że nauczanie Jana Pawła II nie straciło nic ze swej aktualności, wręcz przeciwnie, ono jest nadal wielce aktualne. Papież, który był teologiem, filozofem, wielkim mistykiem i poetą, to ktoś niezwykły i o tej niezwykłości chcemy powiedzieć i aktualności nauczania świętego Jana Pawła II Papieża, który przyniósł światu promień miłosierdzia”.