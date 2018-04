Ludzie gór to ludzie honoru

Msza św. odbyła się przy polowym ołtarzu, ustawionym obok obserwatorium metrologicznego.

Na wstępie metropolita krakowski przywołał słowa Wincentego Pola, które widnieją na krzyżu w Dolinie Kościeliskiej: "I nic nad Boga". - W tym zawołaniu jest zachwyt - nie ma nic piękniejszego niż Bóg. A przecież musi być najpiękniejszy, skoro stworzył tak cudowny świat, przemawiający do nas w sposób szczególny zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy w górach. To jakaś wyjątkowa mowa natury, która właśnie w górach rozbrzmiewa najbardziej pięknie, najbardziej czysto, najbardziej trafiając do naszych serc - podkreślił abp Jędraszewski.

- Ludzie gór są ludźmi szczególnego honoru, szczególnej dumy objawiającej się najpierw tym, że żeby osiągnąć szczyty, muszą zmagać się ze swoim zmęczeniem, czasem ze swoimi lękami, obawami. I ileż dumy, kiedy staną na szczycie i widzą świat rozciągający się u ich stóp! - mówił arcybiskup, dodając, że ludźmi szczególnego honoru są ratownicy niosący pomoc zagubionym i potrzebującym w górach. Oni nierzadko także oddają swoje życie, poświęcając się dla innych.

Metropolita przypomniał też wielkie zmaganie Polaków o to, aby ta część Tatr była częścią naszej ojczyzny. Wspomniał hrabiego Władysława Zamojskiego, dzięki którego zaangażowaniu i wielkiej ofiarności ta ziemia stała się ziemią polską. Nawiązał także do wielkich postaci, które odwiedzały Kasprowy Wierch, m.in. papieża Jana Pawła II.

Na zakończenie Mszy św. Janusz Ryś, prezes Polskich Kolei Linowych, wręczył abp. Jędraszewskiemu fragment dawnej liny z kolejki na Kasprowy Wierch. Życzył mu także udanego pobytu w Tatrach.

Pomysłodawcą spotkań na Kasprowym Wierchu, które odbyły się już po raz 10. (inicjatywa zrodziła się 11 lat temu), jest Rafał Sonik, przedsiębiorca, sportowiec i filantrop. W tym roku uczestników spotkania z cyklu "Nasz Kasprowy" było kilkuset - dojechali nie tylko z różnych stron Polski, ale także ze świata.

W spotkaniach na Kasprowym Wierchu w poprzednich latach wzięło udział wielu znanych hierarchów, m.in. kard. Kazimierz Nycz czy abp Grzegorz Ryś. Przybywali też prezydenci Polski, m.in. Bronisław Komorowski i Andrzej Duda, który tym razem napisał specjalny list do uczestników spotkania.