Papież zachęca do świętości

Starajcie się, by w waszych wspólnotach można było usłyszeć wezwanie do świętości, które dotyczy każdego ochrzczonego i każdego poziomu życia. W świętości zawiera się pełna realizacja wszystkich pragnień ludzkiego serca – powiedział Papież do wiernych z diecezji Bolonii i Ceseny. Przybyli oni do Rzymu wraz ze swoimi biskupami, aby podziękować Franciszkowi za jego ubiegłoroczną wizytę w ich diecezjach.

Zwracając się do wiernych z diecezji Cesena, Papież przypomniał, że z ich ziemi wyrosło dwóch Następców św. Piotra: Pius VI i Pius VII. Dlatego też będąc spadkobiercami tych dwóch wielkich duszpasterzy i ewangelizatorów – mówił Ojciec Święty – jesteście wezwani do hojnego angażowania się w głoszenie Ewangelii i świadczenia o niej konkretnymi czynami, które wcale nie muszą być wielkie. Chrześcijanie bowiem są zaczynem miłości, braterstwa, nadziei w wielu małych gestach codzienności.

Odnosząc się do wizyty w Bolonii, Franciszek zwrócił uwagę, iż wtedy kończył się tam Diecezjalny Kongres Eucharystyczny. Zachęci ich, aby Eucharystia, która jest dziękczynieniem, pozwoliła im zrozumieć, że więcej jest radości w dawaniu aniżeli w braniu. Wychowuje także do dawania pierwszeństwa miłości i do praktykowania sprawiedliwości, która swoje wypełnienie znajduje w miłosierdziu.

Papież zaznaczył, że tylko Jezus jest Ewangelią nadziei i miłości. On uzdalnia nas do daru z samych siebie.

“Oto nasza misja, która jest jednocześnie odpowiedzialnością i radością, spuścizną zbawienia i darem do dzielenia się – mówił Ojciec Święty. Domaga się ona pełnej dyspozycyjności, rezygnacji z siebie i ufnego powierzenia się woli Bożej. Chodzi o to, aby wejść na szlak prowadzący do świętości, by z odwagą odpowiedzieć na wezwanie Jezusa, każdy według własnego charyzmatu. «Chrześcijanin bowiem nie może myśleć o swojej misji na ziemi, nie pojmując jej jako drogi świętości, ponieważ ‘wolą Bożą jest wasze uświęcenie’ (1Tes 4, 3). Każdy święty jest misją; jest planem Ojca, by odzwierciedlać, ucieleśniać w danym momencie dziejów, pewien aspekt Ewangelii» (Gaudete et exsultate, 19)”.