Abp Jeanbart: Sytuacja jest diaboliczna

Wypowiedź abp. Jeana-Clementa Jeanbarta to kolejny, alarmujący głos hierarchy jednego z Kościołów funkcjonujących na terenie Syrii. „Nie pozwalają na to, by Syria się odrodziła. To przerażająca rzecz. Jesteśmy zasmuceni i zatroskani. Ludzie cierpią i nie wiedzą już, czego oczekiwać, żyją w ciągłej obawie przed nowymi atakami, czy spadającymi bombami. To, co się dzieje przerasta każdy rozum i ludzkie odczucia” – stwierdził ordynariusz katolików obrządku melchickiego w Aleppo.

Powtarza się też opinia, że przyczyną trwającej wojny jest obecność obcych sił, które pilnują własnych interesów geopolitycznych. Zdaniem hierarchy zdecydowana większość walczących to obcokrajowcy albo fundamentaliści, czyli ludzie przekonani, że nie ma tu miejsca dla innych. Powinni oni, jego zdaniem, opuścić kraj, co pozwoliłoby Syryjczykom zacząć rozmowy i w efekcie znaleźć właściwe rozwiązania.