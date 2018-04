Misja chilijska: papież przeprasza

W środę 11. kwietnia Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało list papieża Franciszka do biskupów chilijskich, zgromadzonych na 115. posiedzeniu plenarnym Episkopatu Chile, będący podsumowaniem chilijskiej misjii abp. Sciluny. List datowany jest na Niedzielę Miłosierdzia.

Przypomnijmy: chodzi o sprawę ks. Fernando Karadimy, wpływowego chilijskiego duchownego, oskarżanego o molestowanie seksualne nieletnich. Zanim doszło do procesu, w wyniku którego Watykan uznał go za winnego, przez wiele lat sprawę tuszowano. Ks. Karadima był wychowawcą wielu księży i biskupów, w tym obecnego biskupa diecezji Osorno. Biskup ten – mianowany w roku 2015 – jest oskarżany o ukrywanie faktu molestowania. Ofiary miały mu także zarzucać, że był jego naocznym świadkiem.

Po pielgrzymce do Chile papież – przekonany, jak mówił, do niewinności wspomnianego biskupa – otrzymał nowe informacje i w związku z nimi wysłał do Chile człowieka, który miał zbadać sprawę. Nie był to “byle kto”, ale abp Charles Sciluna, wieloletni promotor sprawiedliwości w Kongregacji Nauki Wiary i przewodniczący Kolegium ds. Rozpatrywania odwołań w sprawach najcięższych przestępstw, zastrzeżonych dla Stolicy Apostolskiej. Obecnie arcybiskup Malty.

Abp Charles Sciluna i ks. Jordi Bertomeu Farnós, przedstawiciel Kongregacji Nauki Wiary wysłuchali świadectw 64 osób, po czym przedstawili papieżowi raport, zawierający także ocenę prawną i kanoniczną. Jak pisze Franciszek w liście, w rozmowie z nim mówili, że czuli się przytłoczeni bólem tak wielu ofiar poważnych nadużyć sumienia i władzy, a zwłaszcza nadużyć seksualnych popełnionych w Chile przez osoby konsekrowane.

W liście papież podsumowuje, że akta misji specjalnej mówią o “wielu ukrzyżowanych żywotach” i przyznaje, że budzi to w nim ból i wstyd. Pisze: “Jeśli o mnie chodzi, uznaję i proszę Was, abyście przekazali to wiernie, że popełniłem poważne błędy w ocenie i postrzeganiu sytuacji, głównie z powodu braku dogłębnej i należytej informacji. Przepraszam wszystkich, których obraziłem i mam nadzieję, że będę mógł to zrobić osobiście w najbliższych tygodniach podczas spotkań, które będę odbywał z przedstawicielami osób pokrzywdzonych.”

Grupa ofiar opublikowała wczoraj oświadczenie, w którym potwierdza fakt otrzymania zaproszenia z Watykanu i podaje, że rozważa możliwość uczestnictwa w spotkaniach.

Franciszek prosi także w liście biskupów o współpracę i pomoc w rozeznaniu krótko-, średnio- i długoterminowych środków, które należy zastosować, by przywrócić komunię kościelną w Chile, w celu naprawienia - w takim stopniu, jak to możliwe - skandalu oraz przywrócenia sprawiedliwości. Zapowiada także wezwanie biskupów na spotkanie do Rzymu, w celu omówienia wniosków.