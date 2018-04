Salwador: tysiące ludzi na pogrzebie zamordowanego księdza

„Nie do pomyślenia jest, żeby w chrześcijańskim kraju księża nadal byli zabijani z zimną krwią. Ta bolesna ofiara życia musi oznaczać dla Salwadoru początek zmian”.

„Nie do pomyślenia jest, żeby w chrześcijańskim kraju księża nadal byli zabijani z zimną krwią. Ta bolesna ofiara życia musi oznaczać dla Salwadoru początek zmian”. Mówił o tym abp José Luis Escobar Alas, podczas uroczystej Mszy sprawowanej w Niedzielę Zmartwychwstania w stołecznej katedrze. Podobne liturgie za zabitego kapłana odprawiane były w całym Salwadorze. 31-letni ks. Walter Osmir Vásquez Jiménez został zamordowany w Wielki Czwartek. Zamaskowani sprawcy zatrzymali jego samochód, gdy jechał odprawić Mszę Wieczerzy Pańskiej w swej rodzinnej miejscowości Lolotique. Dwóch towarzyszących mu ministrantów oprawcy wypuścili, a kapłana – na ich oczach – bestialsko zastrzelili.

Tysiące wiernych, przyjaciół i członków rodziny wzięło udział w uroczystościach pogrzebowych ks. Waltera. W Niedzielę Wielkanocną odbyły się ona w miasteczku Lolotique, które na znak żałoby przybrało kirem okna i drzwi wszystkich domów. Liturgii przewodniczył kard. Gregorio Rosa Chávez oraz metropolita San Salvadoru. Przypomnieli oni, że kraj pogrążony jest w coraz większej przemocy. „Zżera go korupcja, brak sprawiedliwości, wielki grzech handlu bronią i narkotykami, wszystko to powoduje ogromne cierpienie Salwadorczyków” – mówił abp Luis Escobar Alas. Z kolei kard. Rosa Chávez apelował do władz o jak najszybsze ukaranie winnych tej, jak powiedział, „przerażającej zbrodni”. „Niech ta ofiara kapłańskiego życia stanie się dla naszej ojczyzny źródłem przebaczenia, sprawiedliwości, pokoju i miłości” – modlił się kardynał.

Wierni uczestniczący w liturgii pogrzebowej wspominali ogromną pokorę i zaangażowanie ks. Waltera w budowanie bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. O tym, jak wielkim szacunkiem go darzyli świadczyły tłumy ludzi przybyłe na pogrzeb. Ci, którzy nie zmieścili się w kościele mogli śledzić uroczystości na telebimach ustawionych w parku miejskim i wzdłuż ulic Lolotique.

Ks. Walter Osmir Vásquez Jiménez jest ósmym kapłanem zamordowanym w tym roku na świecie.