Hiszpania: niezapomniana noc w Sewilli

Wielki Piątek to w Hiszpanii najważniejszy dzień Wielkiego Tygodnia. Ma się wrażenie, że od północy w kraju trwa jedna nieprzerwana procesja pokutna, w której wiara łączy się z pięknem i niepowtarzalnymi przeżyciami. Szczególnie jest to widoczne w Sewilli, która ponownie przeżyła jedyną w swoim rodzaju Madrugá.

Madrugá to niezapomniana noc w Sewilli. Tuż po północy, jako pierwsza wychodzi procesja Matki Bożej Macarena. Towarzyszy jej ponad 3 tys. nazarenos, czyli pokutników. Potem wychodzą kolejne procesje, w tym m. in. Matki Bożej Esperanza de Triana i Chrystusa El Gran Poder. Sześć bractw pokutnych posiada ponad 12 tys. nazarenos, a 433 costaleros niesie na barkach 12 pasos, czyli sceny Męki Pańskiej, które ważą niekiedy nawet po kilkaset ton. Tysiące płonących świec, które oświetlają delikatne oblicza Maryi i Jezusa, zapach kadzidła, morze kwiatów na każdym paso, przenikająca serce muzyka oraz płatki kwiatów, które nieustannie spadają z balkonów tworzą niezwykłą atmosferę. Duże wrażenie robi spontaniczny i poruszający śpiew saet, czyli krótkich pieśni ku czci Jezusa i Maryi.

Od 1776 r. powtarza się też niezwykła ceremonia spotkania bractwa Chrystusa El Gran Poder z bractwem Matki Bożej Macarena. To pierwsze prosi o pierwszeństwo wejścia na oficjalny szlak procesyjny. Otrzymuje to pozwolenie przy dźwięku marszów procesyjnych i oklaskach tłumu. Nic dziwnego, że w stolicy Andaluzji dzisiaj prawie nikt nie zmrużył oka, choć było zimno i groziły opady deszczu. Ostatnia procesja wróciła do swojej świątyni ok. godz. 14.00.

Warto zauważyć, że obecny charakter tej nocy pochodzi z XVIII w. Ówczesne władze kierowane trędami wieku oświecenia postanowiły ograniczyć objawy pobożności i zakazały procesji po zmierzchu. Mieszkańcy Sewilii, znani ze swojego sprytu i dowcipu, obeszli jednak ten zakaz i zamienili noc w świt, czyli w madrugá.

Inny charakter mają procesje w Kastylii. Przebiegają w ciszy i skupieniu. W León na głównym placu miasta ma miejsce tzw. Encuentro, czyli spotkanie 13 scen Męki Pańskiej. Obecne są wszystkie bractwa, których barwne stroje tworzą niepowtarzalny widok. Procesje rozpoczęły się o 7 rano i potrwają do późnych godzin nocnych.

Z kolei w miejscowości Calanda ogromne wrażenie robi cisza, która zapada po złożeniu Pana Jezusa do grobu. Ponad 25 tys. osób, które do tego czasu głośno biją w bębny jednocześnie zapada w bezruchu. Tamborradę uwiecznił znany reżyser Luis Buñuel.