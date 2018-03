Młodzi nie chcą gotowych rozwiązań, lecz towarzyszenia

Kościół przygotowuje się do Synodu Biskupów o młodzieży i powołaniach. Jutro w Rzymie rozpoczyna się spotkanie przedstawicieli młodych z całego świata.

Młodzi nie oczekują od starszych gotowych rozwiązań, pomocy w przezwyciężeniu życiowych trudności i poczucia bezsensu. Młodzi potrzebują, by ktoś im towarzyszył w szukaniu własnej drogi – uważa kard. Lorenzo Baldisseri. Jako sekretarz generalny Synodu Biskupów odgrywa on kluczową rolę w przygotowaniu Kościoła do synodalnej debaty o młodzieży i powołaniach. W przyszłym tygodniu odbędzie się w Rzymie przedsyodalne spotkanie młodzieży ze wszystkich Kościołów lokalnych.

Odwołując się do głosów, które już teraz napłynęły w tej sprawie do Watykanu, kard. Baldisseri wskazuje na wielką aktualność procesu rozeznawania, którego uczy nas Papież Franciszek. Składa się on z trzech nieodzownych etapów: rozpoznanie, interpretacja, wybór. Ten, kto towarzyszy młodym musi być świadomym, że jednym z jego podstawowych celów jest pielęgnowanie w nich wolności wyboru – powiedział kard. Baldisseri.