Zebranie plenarne Episkopatu

Wśród tematów dwudniowego spotkania jest m.in. kwestia roli Kościoła w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu podkreślił, że wspomnienie stulecia odzyskania niepodległości powinno być okazją do podkreślania więzi łączącej polskość z Kościołem. Hierarcha podkreślił jednocześnie, że zadaniem Kościoła i księży jest przede wszystkim troska o zbawienie ludzi a nie angażowanie się w politykę.



„Zadaniem kapłanów nie jest angażowanie się w życie polityczne, w szczególności w życie partyjne, popieranie tej czy innej partii, ponieważ my nie stoimy ani po stronie prawicy, lewicy, ani centrum, my stoimy po stronie Bożej” - powiedział abp Gądecki.



Podczas zebrania plenarnego biskupi dziękują także za pontyfikat papieża Franciszka w 5. rocznicę wyboru. Abp Henryk Hoser pytany był przez dziennikarzy m.in. o pewne niezrozumienie papieża w Europie, ze względu na pochodzenie Franciszka i jego inny styl duszpasterski.



„Tutaj w Europie sytuacja nie jest jednoznaczna dlatego, że są różne sytuacje na Zachodzie i Wschodzie Europy. Na Zachodzie nastąpiła jakaś taka negatywna petryfikacja sytuacji i wszystkie nowości w tym skostnieniu wydają się nie do przyjęcia. My musimy zachować to, co jest istotne, to co jest depozytem wiary, który Kościół ma i powinien go strzec, ale jednocześnie potrzeba dużej elastyczności apostolskiej, misyjnej, ewangelizacyjnej z ogromnym zaangażowaniem ludzi świeckich” - powiedział abp Hoser.



Jednym z tematów obrad jest także duszpasterstwo młodzieży w perspektywie zbliżającego się synodu biskupów i Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Biskupi omówią też sprawy duszpasterstwa Polonii i Polaków za granicą.