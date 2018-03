Przeor Wspólnoty z Taizé u papieża

Brat Alois dzielił się z Franciszkiem doświadczeniami spotkań braci z młodymi ludźmi. Podkreślił, że poszukują dziś oni przede wszystkim autentyzmu i w tych poszukiwaniach trzeba im towarzyszyć. Wskazał też na coraz większe znaczenie ekumenicznego świadectwa w świecie naznaczonym podziałami.

„Ekumenizm nie ma znaczenia jedynie dla relacji między chrześcijanami. Chodzi o to, by konsekwentnie żyć Ewangelią i razem nieść przesłanie pokoju w świecie, w którym podziały są coraz głębsze. W samej Europie pojawiają się przecież nowe podziały. Pogłębiają się też podziały między kontynentami. Trudno zrozumieć, co dzieje się w świecie w związku z tym ogromnym napływem uchodźców, którzy porzucili swą ojczyznę i to nie tylko po to, by dotrzeć do Europy. Bo te ogromne masy migrantów mamy też w Afryce i gdzie indziej. Ekumenizm musi więc mieć na względzie poszukiwanie odpowiedzi na wyzwania naszej epoki” – powiedział Radiu Watykańskiemu brat Alois.