Noc konfesjonałów 9.0

Trwają zapisy parafii do dziewiątej edycji akcji duszpasterskiej Noc Konfesjona­łów 9.0. Aktualnie do tegorocznej akcji przyłączyło się już ponad 70 parafii z całej polski. Obecnie najwięcej z diecezji: wrocławskiej, gliwickiej, krakowskiej i płockiej.

Istnieje nadal możliwość wzięcia udziału w inicjatywie. Warunkiem uczestnic­twa jest zorganizowanie spowiedzi w Wielkim Tygodniu trwającej przynajmniej do północy oraz zgłoszenie tego faktu w portalu akcji: www.nockonfesjonalow.pl. Po dokonanej rejestracji parafia wraz z fotografią i kontaktem kościoła będzie prezentowana w katalogu uczestników. Portal ma na celu pomoc w przygotowa­niu do spowiedzi oraz w odnalezieniu drogi do najbliższego konfesjonału.

W okresie Wielkiego Postu w wielu kościołach odbędzie się także piąta edycja „24 godziny dla Pana”. W 2014 roku podczas wizyty „ad limina apostolorum”, biskupi opowiedzieli o Nocy Konfesjonałów papieżowi Franciszkowi - akcja bardzo mu się spodobała. W tym samym roku, z inicjatywy Papieża w die­cezjach całego świata zapoczątkowana została akcja o nazwie „24 godziny dla Pana” polegająca na całodobowej adoracji i czuwaniu w konfesjonałach.

Księży chętnych do podjęcia dodatkowych, nocnych spowiedzi w ostatnich dniach Wielkiego Tygodnia organizatorzy zapraszają do zarejestrowania swojego kościoła w portalu nockonfesjonalow.pl.