Zakaz narzekania!

„Nie powinniśmy użalać się nad sobą. Wiara mówi nam, że jesteśmy i zawsze będziemy dziećmi Boga niezależnie od naszych grzechów i niewierności. Musimy cenić siebie ponieważ jesteśmy kochani”. Papież Franciszek pisze o tym we wstępie do książki zatytułowanej „Nie wolno narzekać”. Jej autorem jest włoski psycholog i psychoterapeuta Salvo Noè . To właśnie on w ubiegłym roku podarował Papieżowi tabliczkę z napisem zakazującym narzekania, która od tamtego czasu wisi na drzwiach papieskiego apartamentu w Domu św. Marty. Zrobił to, prezentując Ojcu Świętemu swoją książkę, do której drugiego wydania Franciszek napisał teraz wstęp.

Sycylijski psycholog przekonuje, że „więcej entuzjazmu, więcej wdzięczności i więcej odpowiedzialności pomoże każdemu rozwinąć swoje możliwości i pragnienie radości życia”. „Wiem, jakie napotykasz trudności, nie myślę jednak, abyś mógł znaleźć ukojenie w narzekaniu i skargach; przyniesie ci je wola działania, by polepszyć swoją sytuację”, zwraca się autor książki do czytelnika. I dodaje: „Przestań więc narzekać, a zmienisz na lepsze życie własne i innych”.

„Mimo że nasze czasy naznaczone są wielką niepewnością i kruchością, a także licznymi ranami wewnętrznymi musimy pozwolić Panu, by nas wyciągnął z przepaści naszych ran i żali. Musimy wybierać życie, szukać bliźniego, każdy dzień przyjmować jako okazję do dawania; walczyć o to, by przezwyciężyć życiowy lament, truciznę uprzedzeń, pochmurne myśli, plotkarstwo i urazy serca” – pisze Papież we wstępie do książki. Wskazuje, że „w sercu każdego z nas jest trochę brudu, rdzy, ciężarów, które uzdrawia spotkanie z Bogiem”.

Książka wydana przez Włoską Edycję Paulińską trafi do księgarń 26 marca.