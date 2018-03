"Święta polska tradycja"

Na dobre rozpoczęło się tegoroczne pielgrzymowanie maturzystów na Jasną Górę. Modlitwa w Częstochowie tysięcy młodych jest już „świętą polską tradycją”. W tym roku jasnogórskie spotkania stanowią ważny etap w przygotowaniach do Synodu Biskupów o młodych i Światowych Dni Młodzieży. Dziś wspólnie z Prymasem Polski modlili się uczniowie z arch. gnieźnieńskiej.

„Budujemy ten Kościół i tak jak starsze pokolenie, nasi rodzice nas do tego Kościoła przyprowadzili, tak my kiedyś będziemy musieli nasze dzieci przyprowadzić do tego Kościoła. Takie pielgrzymki jak ta, dają nam siły, czujemy się jedną wielką wspólnotą. To jest czas wyciszenia się w tych ostatnich miesiącach, które są bardzo napięte i takiego uspokojenia się, zajrzenia w głąb siebie, oddania tych wszystkich myśli, niepokojów i stresów Matce Bożej”.

Abp Wojciech Polak rozważał z młodymi maryjne orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Młodzieży przypominając jego najważniejsze przesłanie:

„Nie bój się. Z tym przesłaniem Maryjnym papież wychodzi też do was młodych. Chce i tobie powtórzyć: nie bój się”.

Za papieżem ks. Prymas zachęcał byśmy pozbyli się obaw, że nie jesteśmy kochani, akceptowani, że musimy być inni niż jesteśmy w rzeczywistości. Przekonywał, że „ Bóg zna nasze serca i wie z jakimi zmaganiami musimy się mierzyć”.

Na Jasną Górę aż do majowego rozpoczęcia matur niemal każdego dnia przybywać będą teraz diecezjalne i szkolne grupy młodych. Chociaż, ze względu na niż demograficzny uczniów jest mniej, to jednak na przyjazd do Częstochowy decyduje się coraz więcej szkół.