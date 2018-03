Bp Guzdek: Żołnierze Niezłomni mieli Boga w sercu

W homilii bp Józef Guzdek przywołał fragmenty listów, odtajnionych w sierpniu 1994 r. przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Listy te należały do osób zamordowanych przez UB i nigdy nie dotarły do adresatów.

„Otóż prawie w każdym z tych listów jest odniesienie do Boga. Przez te listy dotykamy dramatów poszczególnych osób, co przeżywali oni, co przeżywały rodziny, a nade wszystko odkrywamy, że byli to ludzie mający Boga w sercu” - mówił bp Guzdek.