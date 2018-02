Relacje chrześcijańsko-islamskie

Do tego zachęca w liście na Wielki Post wiernych Kościoła chaldejskiego patriarcha Louis Raphaël I Sako. Podkreśla, że Wielki Post jest okazją, aby współpracować na rzecz pokojowej koegzystencji i dialogu ze społecznością muzułmańską, będąc jednocześnie głęboko przekonanymi o roli, jaką pełnią chrześcijanie w historii i kulturze Iraku.

Analizując sytuację chrześcijan na Bliskim Wschodzie, patriarcha podkreśla też potrzebę duchowych przygotowań do Wielkanocy, zachęcając do postu każdego dnia, z wyjątkiem niedziel; do uczestnictwa we Mszy św.; do modlitwy o pokój i stabilność dla Iraku oraz dla całego regionu; do codziennego czytania i medytowania Biblii; do pełnienia dzieł miłosierdzia; niekrytykowania wad innych osób oraz do podjęcia wysiłków na rzecz jedności wśród chrześcijan.