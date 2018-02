Być uczniem

Ze względu na rosnącą popularność różnych kursów i szkół wpisujących się w nurt tzw. nowej ewangelizacji, rośnie liczba osób, które dzięki nim przechodzą od religijności tradycyjnej, opartej na normach wyniesionych z domu, do świadomej, osobistej decyzji wyboru Jezusa Chrystusa na swojego Mistrza, Przewodnika, Przyjaciela, a zarazem jedynego, racjonalnego punktu odniesienia w życiu (w myśl słów Jana Pawła II, że człowiek nie może siebie do końca zrozumieć bez Jezusa Chrystusa). Mnożą się więc Kursy Alpha, różnego typu Szkoły modlitwy, wiary, czy Seminaria Odnowy w Duchu Świętym i coraz więcej osób rozpoczyna w nich swoją przygodę życia z Bogiem. Jednak kiedy kończy się taki czy inny kurs pozostaje pustka, która domaga się zapełnienia.

Odpowiedzią mogą być istniejące w Kościele wspólnoty Ruchu Światło Życie, Odnowy w Duchu Świętym, neokatechumenalne, czy inne nieformalne grupy istniejące przy parafiach. Co jednak, jeśli przy parafii nie ma żadnej tego typu formacji lub też profil grup istniejących nie odpowiada nowoewangelizacyjnej duchowości? Co zrobić, gdy jest potrzeba, zainteresowanie, ale brakuje wiedzy jak zacząć coś nowego, jak to poprowadzić? Najlepszą drogą byłoby skorzystanie z doświadczenia osób, które już z powodzeniem prowadzą określone wspólnoty. Dostęp do materiałów źródłowych bywa jednak często trudny, czy nawet jest niemożliwy.

O. Bogdan Kocańda OMFConv, doktor teologii duchowości, doświadczony kierownik duchowy i rekolekcjonista, rozumiejąc tę potrzebę postanowił podzielić się drogą formacyjną wypracowaną w rychwałdzkim środowisku ewangelizacyjnym, przeznaczoną dla osób, które ukończyły pierwszy etap, tzw. reewangelizacyjny (w formie np. Kursu Alpha, Nowe Życie, czy Seminarium Odnowy w Duchu Świętym). Formacja ta rozplanowana jest na czteroletni cykl, na który składa się pięć szkół: Szkoła Uczniostwa, Szkoła Świadków, Szkoła Charyzmatów, Szkoła Budowania Wspólnoty i Szkoła Liderów.

Szkoła Uczniostwa to pierwsza i zasadnicza część formacji, stanowiąca jednocześnie jej fundament. Powtarzana jest każdego roku, z myślą o nowych członkach dołączających do wspólnoty. Zaplanowano ją na piętnaście kolejnych tygodni, obejmujących czas Wielkiego Tygodnia jako kulminacji chrześcijańskich misteriów. Jej celem jest wejście na drogę świadomego uczniostwa w Chrystusie i przyswojenie sobie metod pracy z tekstami Pisma Świętego.

Szkoła Świadków to dziesięciotygodniowy kurs, proponowany na jesieni pierwszego roku. To czas poznawania zamysłu Bożego oraz biblijnych postaci związanych z osobą Jezusa Chrystusa, przede wszystkim Jego uczniów, by wdrażać i pogłębiać sposoby ewangelizowania tak jak uczniowie, którzy nieśli orędzie zbawienia do pogan.

Szkoła Charyzmatów to propozycja na jesień drugiego roku formacyjnego. Ta szkoła trwa jedenaście tygodni, a jej celem jest pogłębienie wiedzy na temat głównych charyzmatów i towarzyszących im zjawisk duchowych oraz wprowadzenie w modlitwę o objawienie się charyzmatów w życiu członków wspólnoty, aby posługując nimi budowali Kościół.

W trzecim roku, na którego początku, jak co roku jest Szkoła Uczniostwa, w okresie jesiennym sugerowana jest Szkoła Budowania Wspólnoty. Ten jedenastotygodniowy cykl ma wprowadzić w katolicką eklezjologię, aby wspólnotę postrzegać nie elitarnie, a jako komórkę Ciała Chrystusowego, a także dać doświadczenie w budowaniu więzi wspólnotowych, przekładających się na konkretne postawy i działania członków.

Wreszcie czwarty rok formacyjny kończy się Szkołą Liderów, dwunastotygodniowym kursem, mającym na celu przygotowanie zaangażowanych katolików do przejęcia odpowiedzialności w różnych obszarach życia parafii, jako że sens istnienia wspólnot wyraża się w ich aktywności w dziele ewangelizacji i formacji na terenie parafii, a także podnoszenia standartów społecznych przez prowadzenie ewangelicznego stylu życia.

Cykl ten nie jest zamknięty, autor sugeruje, by w miarę potrzeb i rozwoju wspólnoty kontynuować go w kolejnych latach.

***

Książka "Szkoła Uczniostwa" zawiera komplet materiałów do przeprowadzenia tego cyklu, z dokładnym opisem jego przebiegu (włącznie z sugerowanym czasem trwania poszczególnych części spotkania). Formacja w Szkole składa się z trzech zasadniczych elementów: wykładu, pracy w małej grupie i zestawu zadań do codziennej pracy w domu. Każde spotkanie rozpoczyna się modlitwą uwielbienia, następnie kapłan lub osoba kompetentna prowadzi wykład, po którym następuje praca w małych, stałych grupach, a na koniec modlitwa i błogosławieństwo kapłana.

Autor nie ograniczył się do podania ramowych form tych spotkań, a udostępnił szczegółowe materiały: spisane konferencje na wszystkie spotkania (m.in.: "Co to znaczy być uczniem Chrystusa", "Uczeń Chrystusa ufa Duchowi Świętemu", ...modli się w Duchu, ...żyje w autorytecie Boga i Kościoła, ...jest sługą dla innych i in.), pomocne zestawy do spotkań w grupach, czy konkretne materiały do samodzielnej pracy w domu. Duszpasterz daje także konkretne rady, ile czasu poświęcać na każdą część spotkania, na co zwracać uwagę w pracy z grupą i jak pomóc jej członkom w dobrym przeżyciu formacji.

Pozycja o. Kocańdy jest odpowiedzią na głód wielu młodych liderów, animatorów i osób szczerze pragnących zaangażować się w dzieło nowej ewangelizacji, jednak niemających dostępu do materiałów Szkół Nowej Ewangelizacji czy jezuickich, dominikańskich lub franciszkańskich szkół duchowości. Stanowi gotowy wzorzec, gotową pomoc do przeprowadzenia poszczególnych spotkań. Autor daje pełną swobodę w dostosowywaniu poszczególnych konferencji do potrzeb wspólnoty czy głoszącego, ale jednocześnie materiały, które proponuje to nie jedynie konspekty, a opracowane wykłady dla tych, którzy zaangażowani w codzienne obowiązki nie mają czasu tworzyć ich sami.

Myślę, że "Szkoła Uczniostwa" o. Bogdana Kocańdy będzie niezastąpioną pomocą dla duszpasterzy, liderów i animatorów istniejących lub dopiero tworzących się przyparafialnych wspólnot. jako rzetelna merytorycznie podstawa do rozpoczęcia lub wzbogacenia dotychczasowej formacji.

Bogdan Kocańda OFMConv: "Szkoła uczniostwa". Zeszyt I. Wydawnictwo WAM.