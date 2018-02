Co mówi młody Kościół?

Przedstawiciele młodzieży wraz z duszpasterzami oraz delegacja z Kościoła greckokatolickiego przyjechali do Domu Rekolekcyjno-Formacyjnego z całej Polski.

-Troska o młodzież w każdym pokoleniu była dla Kościoła rzeczą najważniejszą, dzisiaj w dobie nowych szybkich mediów wydaje się być sprawą jeszcze bardziej pilną - powiedział do młodych kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.



Podczas trzydniowego spotkania, które od 2 do 4 lutego odbywa się na Bielanach, młodzi podejmą temat przygotowania XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów "Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”, które odbędzie się w październiku tego roku w Watykanie. Młodzi podzielili się opinią na temat programu duszpasterskiego "Oto ja”, będącego duchowym przygotowaniem do ŚDM w Panamie.

- Z tego miejsca chcemy także przekazać na jakim etapie są przygotowania do wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży do Panamy - mówił ks. Tomasz Zaperty, diecezjalny duszpasterz młodzieży archidiecezji warszawskiej.

Dodał, że młodzi do wyjazdu do Panamy przygotowują się dwutorowo. Część popłynie do Panamy statkiem "Pogoria”, część samolotem. Diecezjalny duszpasterz młodzieży szacuje, że na Światowe Dni Młodzieży z archidiecezji warszawskiej pojedzie grupa ok. 150 młodych.

3 lutego o godz. 14.30 uczestnicy Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży wezmą udział we Mszy św. w archikatedrze św. Jana Chrzciciela, której przewodniczyć będzie bp Michał Janocha.

Potem goście będą mieli czas na zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik oraz obejrzenie panoramy Warszawy z tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki. Towarzyszyć im będą młodzi wolontariusze z Warszawy.

Miasto Stołeczne Warszawa zapewniło uczestnikom Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży bezpłatne przejazdy komunikacją miejską.

Spotkanie młodych ze wszystkich diecezji odbywa się co roku z inicjatywy Rady do spraw Młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski we współpracy z Krajowym Biurem Organizacyjnym ŚDM. Gospodarzem XV Forum Duszpasterstwa Młodzieży była archidiecezja warszawska.