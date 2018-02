Pomódl się za Siostrę i Brata

Osoby konsekrowane to nie tylko siostry, bracia i ojcowie zakonni. Do tej rodziny należą też członkowie instytutów świeckich, stowarzyszeń i wspólnot, dziewice i wdowy konsekrowane, a także pustelnicy. Za nich wszystkich będziemy się modlić 2 lutego, kiedy Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego i Dzień Życia Konsekrowanego.

Obchody w archidiecezji warszawskiej rozpoczną się Koronką do Miłosierdzia Bożego o 15.00 w kościele seminaryjnym, przy Krakowskim Przedmieściu 52/54. Po jej odmówieniu wyruszy procesja do bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela. Przed Mszą świętą o godz. 16, którą odprawi bp Michał Janocha, odbędzie się krótka konferencja. Oprawę liturgiczną Eucharystii zapewnią klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie, pod dyrekcją ks. dr. Dariusza Smolarka SAC.

Biskup Romuald Kamiński zaprosił osoby konsekrowane z diecezji warszawsko-praskiej, do wspólnej Eucharystii o godz. 15 w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana. "Przeżywając Ofiarowanie Jezusa Chrystusa w świątyni, przypominając sobie świadectwo starca Symeona i prorokini Anny, będziemy prosić, byście z radością ofiarowywali siebie Bogu, Kościołowi i bliźnim, byli dla świata światłem i ewangelicznym zaczynem wiary, nadziei i miłości" - napisał biskup w zaproszeniu.

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego ustanowił św. Jan Paweł II w 1997 r. Tradycyjnie w tym dniu odbywa się także zbiórka na rzecz zakonów kontemplacyjnych.

W Polsce żyje ok. 32 tys. osób konsekrowanych – wśród nich zakonnicy, siostry zakonne ze zgromadzeń czynnych i kontemplacyjnych, a także osoby skupione w instytutach, stowarzyszeniach i wspólnotach świeckich oraz dziewice i wdowy konsekrowane, a także pustelnicy. W Polsce jest około 18 tysięcy sióstr zakonnych należących do 105 zgromadzeń czynnych. Zakony męskie skupiają 11 942 zakonników, wśród których jest 9302 kapłanów i 1313 braci. Natomiast w zakonach kontemplacyjnych żyje 1281 sióstr. Około 1150 osób należy do instytutów i wspólnot życia konsekrowanego. W Polsce jest też 267 dziewic konsekrowanych, 305 wdów i 2 wdowców oraz 2 pustelnice i 1 pustelnik