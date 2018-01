Chile: potrzebujemy słowa nadziei

Zwrócił on uwagę na panującą w tym kraju korupcję, rosnącą sekularyzację, mentalność indywidualistyczną, nieufność do instytucji publicznych i państwowych, przypadki nadużyć seksualnych oraz brak zaufania do Kościoła. Podkreślił, iż ważniejsze od tego co Franciszek powie, będą konkretne gesty. Ufam, że jego charyzmatyczny talent, spontaniczne zachowanie i jego prosta bliskość z ludźmi mogą zwyciężyć serca wielu – stwierdził jezuita.

Poproszony o wskazanie głównych spraw, z którymi Franciszek powinien zwrócić się do ludzi, wymienił kilka z nich. Wyraził nadzieję, że będzie to słowo obrony najbardziej bezbronnych poprzez wezwanie do postawy solidarności. Podkreślił, że Chilijczycy, szczególnie ci, którzy chwieją się w wierze potrzebują słowa nadziei, które nie lekceważy trudności, gdyż jest zdolne do zobaczenia światełka w tunelu. Zdaniem o. Mifsuda wielu mieszkańców jego kraju oczekuje także prostych słów o miłosierdziu Bożym i głębokim sensie ludzkiego życia.