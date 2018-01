Aby byli jedno

W siedzibie Konferencji Episkopatu Polski odbyła się 15 stycznia konferencja prasowa poświęcona Tygodniowi Modlitw o Jedność Chrześcijan, który potrwa od 18 do 25 stycznia 2018.

Uczestniczyli w niej bp Krzysztof Nitkiewicz i ks. Sławomir Pawłowski SAC - reprezentujący Kościół katolicki, bp Jerzy Samiec - przewodniczący Polskiej Rady Ekumenicznej wraz z ks. Grzegorzem Giemzą oraz ks. Doroteusz Sawicki z Kościoła Prawosławnego.

Bp Krzysztof Nitkiewicz podziękował bp. Jerzemu Samcowi za możliwość uczestniczenia przedstawicieli Kościoła katolickiego w jubileuszu 500-lecia Reformacji.

- W minionym roku doświadczyliśmy ekumenicznego przyśpieszenia. Musimy uczynić wszystko, żeby nie spowolnić rytmu wzajemnych kontaktów. Konstytucja apostolska „Gaudium et Spes” mówi, że należy zachować "jedność w tym, co konieczne, dowolność w kwestiach wątpliwych i miłość we wszystkim". To sformułowanie wydaje mi się opatrznościowym w przypadku dialogu ekumenicznego - powiedział bp Nitkiewicz.

Zapowiedział również, że w związku ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości planowane jest wspólne przesłanie Kościołów chrześcijańskich oraz centralne nabożeństwo ekumeniczne, które odbędzie się 10 listopada w Warszawie.

Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej podziękował Kościołowi katolickiemu za włączenie się w obchody jubileuszu Reformacji. Zwrócił także uwagę na to, że wydane przy tej okazji dokumenty ekumeniczne charakteryzuje rzetelne studium i zmiana podejścia. Nie ma w nich miejsca na pomówienia, ale szuka się tego, co łączy.

- Znajdujemy się dzisiaj w bardzo ciekawym momencie w dziejach ekumenizmu, bo z jednej strony, jeżeli patrzymy na dokumenty i relacje pomiędzy zwierzchnościami, to widzimy, że stoją one na najwyższym poziomie. Mówią o bardzo wielu rzeczach, które są wspólne oraz o wspólnym działaniu - przyznał bp Jerzy Samiec.

Zauważył jednocześnie, że istnieją ruchy antyekumeniczne, które odwołują się do historycznych fake newsów. Tymczasem potrzeba przede wszystkim miłości. Mówiąc o 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, podkreślił, że było to możliwe dzięki zaangażowaniu wszystkich Polaków, niezależnie od wyznawanej wiary.

Ks. Doroteusz Sawicki przypomniał, że ekumenizm jest jednością w różnorodności. Także Polska jest jednością w różnorodności: narodowości, przekonań i aspiracji społecznych.

Przypominając prawosławne przysłowie, że "nie każda godzina ma 60 minut" powiedział, że Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan musi trwać cały czas.

- Ten tydzień ma minimum 365 dni - zauważył kapłan. Zaprosił jednocześnie w imieniu abp. Abla na centralne nabożeństwo ekumeniczne, które odbędzie się 21 stycznia o godz. 18 w cerkwi prawosławnej pw. Św. Trójcy w Siedlcach.

Ks. Grzegorz Giemza przypomniał w swoim wystąpieniu o ekumenicznym zaangażowaniu Kościołów w niesienie pomocy uchodźcom i migrantom.

Z kolej ks. Sławomir Pawłowski wprowadził w tematykę tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

- Materiały na ten tydzień przygotowali chrześcijanie z Karaibów. Jego hasłem jest zdanie "Prawica Twoja wsławiła się mocą" z kantyku Mojżesza, pieśni, którą śpiewali Izraelici po wyjściu z niewoli egipskiej. Karaiby doświadczyły niewolnictwa i wyzysku ekonomicznego. Stąd idea wyzwolenia z różnego rodzaju ucisków leży w ich sercu - powiedział ks. Sławomir Pawłowski.

Na zakończenie bp Nitkiewicz, bp Samiec oraz ks. Sawicki zapalili wspólnie świece, jakie rozprowadzane są przed Bożym Narodzeniem w ramach akcji charytatywnej przez katolików, protestantów i prawosławnych.